Для подвоза детей к школам в Татарстане подготовили 837 автобусов

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В новом учебном году 565 школ Татарстана планируют осуществлять подвоз более 27,8 тыс. учащихся. Для этого подготовлены 837 автобусов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Все автобусы, осуществляющие перевозки детей по школьным автобусным маршрутам, оборудованы в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством», – отметили в министерстве.

Для обновления автобусного парка муниципалитетов в 2023–2024 годы было закуплено 49 специализированных автобусов для перевозки детей.