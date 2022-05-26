Для подопечных домов престарелых и инвалидов Татарстана организуют бесплатные экскурсии

Региональная общественная организация инвалидов «Интеграция» открыла новый экскурсионно-туристический сезон для подопечных домов престарелых и инвалидов со всего Татарстана. Более 25 домов престарелых и инвалидов республики получат возможность увидеть красоты родного края, его богатую культуру, достопримечательности, памятники архитектуры и истории.

Первая в этом сезоне экскурсия для подопечных «Лесхозского дома-интерната для престарелых и инвалидов» прошла сегодня в Казанском кремле.

«Бабушки и дедушки редко куда выбираются, и такие поездки, в которых для них созданы все условия, очень разнообразят их жизнь. Во всех экскурсиях задействован микроавтобус с подъемником, а для тех, кто не может передвигаться самостоятельно, предоставляются инвалидные коляски и сопровождение», – рассказывают авторы проекта.

За время работы проекта уже более 50 экскурсионных групп, в составе которых ветераны и пенсионеры с инвалидностью, ознакомились с достопримечательностями республики. Обзорные экскурсии проходят по Казани, Свияжску, Болгару, а также по Елабужскому музею-заповеднику.

Авторы проекта составили специальный туристический маршрут, чтобы обеспечить комфортное путешествие для своих подопечных. Для этого был проведен тщательный анализ туристической инфраструктуры Татарстана, выделены коллективные места размещения и объекты общественного питания, способные принимать людей с ограниченными физическими возможностями.

Реализация данного проекта станет еще одним шагом на пути к совершенствованию и развитию туристической инфраструктуры, а также интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями в социальную жизнь, надеятся организаторы экскурсий.

Все экскурсии проводятся бесплатно, так как проект «Интегра тур» является социальным и осуществляется при поддержке «Татнефти».

Записаться на экскурсию можно несколькими способами:

позвонить по телефонам (843) 248-36-58, 8-904-768-11-16;

отправить письмо по электронной почте tourintegra@gmail.com