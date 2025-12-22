Для подопечных детского хосписа Казани прошел концерт при поддержке «Единой России»
Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане организовал новогодний праздник для подопечных казанского детского хосписа Фонда имени Анжелы Вавиловой. Событие состоялось в рамках проекта «Добро объЕДИНяет» и было подготовлено с учетом пожеланий самих детей и их родителей, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.
В ролях Деда Мороза и Снегурочки выступили сотрудники штаба, которые создали праздничное настроение и вручили каждому из детей сладкие подарки.
Солистка Дома дружбы народов Татарстана, певица Цезария Саид в свою очередь устроила настоящее музыкальное путешествие по миру для пациентов хосписа. Она исполнила песни на испанском, русском и балканских языках, а также народную египетскую композицию на арабском.
«Я уверена, что такие концерты лечат даже душевные боли. Мамам, которых я видела сегодня, такая поддержка очень нужна. Неважно, кем мы работаем или чем занимаемся в жизни. Самое главное – это чувство радости и человеческой поддержки», – выразила уверенность артистка.
К празднику присоединился и филиал благотворительного фонда «Отчизна»: его представители также поздравили детей и вручили им подарки.
Казанский детский хоспис является давним партнером Штаба общественной поддержки «ЕР» в рамках федерального проекта «Единые». Благодаря этому для подопечных хосписа регулярно проводятся события, выходящие за рамки обычной помощи.
Руководитель отдела благотворительных программ Фонда имени Анжелы Вавиловой Наталья Важенина указала на значимость подобных мероприятий. «Для наших семей это уникальная возможность приобщиться к празднику. Поскольку выехать на концерт они часто не могут, мы стараемся, чтобы искусство и радость сами приходили к ним в гости», – отметила она.
Заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева заверила, что такая поддержка носит системный характер. «Мы регулярно проводим различные мероприятия, включающие как праздники, так и образовательные или реабилитационные проекты», – проинформировала она.
«Для нас важно оказывать не разовую, а постоянную поддержку, чтобы дарить детям и их семьям ощущение праздника, внимания и заботы в течение всего года», – уточнила общественница.