Для поддержки родителей-одиночек в России дополнительно выделят 14 млрд рублей

Правительство России направит дополнительные 14 млрд рублей для организации выплат родителям, которые в одиночку воспитывают несовершеннолетних детей. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале Правительства страны.

«Чтобы они вовремя получали эти выплаты, будет направлено еще 14 млрд рублей в дополнение к тем 36 млрд, которые уже были выделены», — сказал Председатель Правительства.

По инициативе Президента РФ Владимира Путина с 1 июля 2021 года была введена новая мера поддержки для неполных семей с маленькими доходами. С этого года одиноким родителям ежемесячно выплачивается пособие на каждого ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Мишустин напомнил, что размер финансовой поддержки равен половине регионального прожиточного минимума на одного ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей в месяц. «Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», — сказал он.