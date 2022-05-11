На поддержку рабочих в Челнах выделено полмиллиарда рублей

Набережные Челны получили на обеспечение занятости работников предприятий, которые находятся в режиме неполного рабочего времени или простое, 584 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщила директор Центра занятости Татьяна Быданова.

«392 млн рублей направлено на организацию временных работ, 192 млн — на обучение работников предприятий», — отметила докладчик.

По словам Быдановой, в Набережных Челнах 1227 человек числятся как безработные. Уровень безработицы в городе составляет 0,43%, по Татарстану — 0,54%.

В банке данных кадрового центра имеется 5818 вакансий, 1674 предприятий зарегистрированы на портале «Работа в России». С начала года на пособие по безработице израсходовано 28,6 млн рублей, трудоустроено 1126 человек.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что в городе есть широкие возможности для тех, кто хочет работать. Благодаря ТОСЭР за последние шесть лет Челнам удалось диверсифицировать экономику города, что сделало его успешным моногородом страны.

«У нас нет всплеска безработицы, нет перспективы закрытия градообразующих предприятий пока», — резюмировал градоначальник.