«Для планирования будущего важны отзывы»: как компании работают с репутацией на Dream Job

Одним из ключевых инструментов работы с репутацией и лояльностью сотрудников для работодателей в современном мире являются отзывы. Компании, нацеленные на открытость и работу с обратной связью, выстраивают эффективные команды и стратегии. Как им в этом помогает сервис Dream Job? Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: предоставлено hh.ru

95% кандидатов принимают решение, опираясь на отзывы о компании

Смена места работы – это ответственный шаг. Чтобы не ошибиться с выбором компании, важно проанализировать не только уровень заработной платы, а также условия труда, лояльность руководителей к своим сотрудникам и обратную связь самих работников. Один из путей – поиск отзывов на разных интернет-ресурсах.

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса Dream Job провели исследование и выяснили, что 95% кандидатов, получая предложение о работе, сначала изучают отзывы о компании и только после этого делают свой выбор. Из них 69% обращают внимание на комментарии сотрудников, в том числе бывших. Сравнивают компании друг с другом на основе отзывов 64% соискателей, а 63% хотят видеть обратную связь сразу на hh.ru, без перехода на сторонние ресурсы.

Фото: предоставлено hh.ru

Для удобства пользователей hh.ru ввел специальный виджет от Dream Job. Благодаря этому инструменту работодатели могут отображать отзывы своих нынешних и бывших сотрудников в описании к каждой вакансии, а также на странице компании. Соискатели видят оценку по шкале от 1 до 5 баллов, процент сотрудников, которые рекомендуют этого работодателя, а также отзывы о компании.

«Кандидаты доверяют реальным отзывам»

Команда мэрии Казани сотрудничает с hh.ru с января 2022 года. В октябре 2024 года в ведомстве подключили сервис Dream Job и начали работу с отзывами сотрудников. Всего за 3 месяца о мэрии как о работодателе оставили 49 отзывов. 90% пользователей рекомендуют ее в качестве места для трудоустройства. Благодаря этому за короткое время организация достигла высокой оценки в 4,6 балла из 5 возможных.

«Благодаря работе с сервисом уровень открытости и привлекательности мэрии Казани вырос, так как кандидаты доверяют реальным отзывам от реальных сотрудников, не только тех, кто трудится в мэрии, но и тех, кто уже покинул команду. Также хотелось бы отметить, что Dream Job – это удобная платформа для коммуникации, ведь уже на этапе подбора потенциальный будущий сотрудник может задавать нам вопросы напрямую, что упрощает процесс поиска работы и делает его более прозрачным и удобным для всех участников», – отметили в ведомстве.

Благодаря работе с сервисом HR-служба мэрии Казани стала лучше понимать потребности соискателей, уже действующих сотрудников и может вносить необходимые изменения в свою кадровую стратегию, исходя из запросов. Так, например, благодаря отзывам на Dream Job в мэрии провели корпоративные мероприятия и прямые эфиры по волнующим сотрудников вопросам.

«Сотрудничество между мэрией Казани и сервисом Dream Job существенно улучшило качество работы с отзывами кандидатов на трудоустройство, сделав этот процесс более быстрым, эффективным и ориентированным на нужды соискателей», – заключили в организации.

«Мы находимся в диалоге со своими сотрудниками»

У аутсорсинговой компании по подбору персонала «Ситистафф» всегда был подключен модуль с отзывами на hh.ru, чтобы люди могли делиться впечатлениями от работы. Полтора года назад с появлением PR-отдела работа с ними на Dream Job стала системной, рассказала «Татар-информу» его руководитель Александра Кайгородова. Рейтинг компании на платформе сейчас вырос до 4,3 балла.

«Мы поняли, что получать отзывы от сотрудников — это очень важно. Важно для изменений, которые в компании происходят, и планирования нашего будущего. Мы отметили для себя, что необходимо работать в том числе с теми сотрудниками, кто от нас уходит по тем или иным причинам, и получать обратную связь, чтобы становиться лучше. Мы готовы получать в том числе и негативную обратную связь, чтобы меняться сегодня. Может быть, это звучит как красивая фраза, но в реальности так и есть. Мы умеем работать с негативом, меняться и делаем это оперативно», — подчеркнула собеседница информагентства.

Фото: предоставлено «Ситистафф»

У «Ситистафф» за все время работы на Dream Job выработалась четкая механика работы с отзывами. Каждый сотрудник при увольнении дает обратную связь менеджеру по управлению персоналом или HR-отделу. Они, в свою очередь, выясняют, почему и с каким настроением человек уходит. Следующим этапом ему предлагают оставить отзыв на Dream Job, который после этого отображается на hh.ru, как один из полезных элементов для соискателей. Таким образом он может дать обратную связь, которой был не готов поделиться при личном общении.

«Самый большой плюс работы с сервисом заключается в том, что мы находимся в диалоге со своими сотрудниками и получаем от них полную обратную связь. Это особенно важно, когда у компании много представительств по стране и более 20 регионов присутствия. Ожидания от работы сервиса Dream Job на 100% совпали с реальностью», – заключила Александра Кайгородова.

Среди положительных моментов руководитель PR-отдела отметила интуитивно понятный кабинет и приятный визуал. Так, например, HR-отдел может просто поделиться с сотрудником ссылкой на аккаунт компании, а дальше Dream Job пошагово поможет оставить отзыв.

«В современном мире отзывы играют ключевую роль»

Компания «Уралэнерго» - один из крупнейших дистрибьюторов электротехнической, кабельно-проводниковой и светотехнической продукции в ПФО. Их сотрудничество с Dream Job началось всего два месяца назад, однако даже за такой короткий период времени HR-отдел отмечает существенные изменения.

«Изначально у нас были сомнения в необходимости подключения сервиса. Но толчком в пользу положительного решения послужил тот факт, что мы сейчас живем в мире, где отзывы играют ключевую роль. Они есть везде — и это очень важный показатель для клиента в принятии решения. Мы – достаточно гибкая компания и решили, что было бы здорово работать с отзывами, ведь их видят все наши соискатели, а они такие же клиенты. И дополнительно мы повышаем наш рейтинг среди других компаний», – поделилась с «Татар-информом» руководитель отдела подбора и адаптации персонала Анастасия Минеева.

Открытость перед своими сотрудниками и соискателями в компании считают одним из самых важных показателей. Поэтому к негативным отзывам в «Уралэнерго» относятся с пониманием – их анализируют, обсуждают с руководством, чтобы усовершенствовать процесс работы. Например, год назад под одной из вакансий компания столкнулась с критикой. Было принято ввести некоторые изменения. Спустя год картина поменялась – обратная связь стала позитивной.

Фото: предоставлено hh.ru

«Сейчас мы стали еще более активно работать на удержание персонала. Поддерживаем общение с бывшими сотрудниками, приглашаем их обратно в компанию, рассказываем о том, какие процессы мы уже смогли улучшить, делимся изменениями. Благодаря этому процессу они возвращаются. И при принятии решения некоторые из них смотрели отзывы других сотрудников о компании», – отметила Анастасия Минеева.

Среди удобств сервиса собеседница «Татар-информа» выделила проверку отзывов на достоверность. Это важно, ведь не все игроки рынка чисты на руку. Есть компании, которые целенаправленно могут подрывать репутацию других – писать плохие отзывы. Если в компании не подтверждают тот факт, что отзыв написал нынешний или бывший сотрудник, то модераторы могут убрать отзыв. Тем самым сохраняется рейтинг, а соискатели видят подтвержденную и прозрачную информацию.

Справка:

Dream Job – это самый посещаемый ресурс с отзывами о работодателях в России, по данным Similarweb. На платформе представлено более 180 тыс. компаний и 1,5 млн отзывов. Сервис предоставляет удобные инструменты для работы с обратной связью, в частности работодатель может отвечать на отзывы, изучать их аналитику по индустриям и конкурентам. Помимо этого, на Dream Job можно вести корпоративный блог.

В команде Dream Job работает около 60 сотрудников: разработчики, модераторы, менеджеры по работе с клиентами и много других важных специалистов.

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