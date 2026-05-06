Для перевозки участников «КазаньФорума» задействуют 325 транспортных средств

Для перевозки участников XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» задействуют 325 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В период проведения форума для транспортировки гостей будут привлекаться 45 единиц автобусов, 40 единиц микроавтобусов и 240 единиц автомобилей», – отметили в министерстве.

Все транспортные средства, задействованные на «КазаньФоруме», забрендированы.

Кроме того, в дни форума, с 13 по 15 мая, будут назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань. Всего будет ходить семь пар дополнительных пригородных поездов – 14 электричек.

ХVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» пройдет с 12 по 17 мая в «Казань Экспо».