Для перевозки участников «Игр будущего» в Казани задействуют более 400 единиц транспорта

Для перевозки гостей и участников «Игр будущего» в Казани будет задействовано более 400 единиц транспорта. Они будут обслуживать 282 маршрута клиентских групп. Об этом сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Марат Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Из них 95 – это автобусы туристического класса. Они будут двигаться по выделенной полосе. Просим водителей их пропускать. Кроме того, приобретается 60 микроавтобусов. Эти транспортные средства брендированы. Они будут перевозить гостей из точек прибытия до гостиниц и от гостиниц до места проведения мероприятий», – рассказал спикер.

Хисамутдинов заметил, что помимо автобусов будут задействованы и легковые автомобили для гостей. Он добавил, что все маршруты проработаны, в том числе определены резервные.

Так, от пункта прибытия гостей (аэропорт и два железнодорожных вокзала) до мест их размещения выбрано 96 маршрутов и проработаны еще 96 резервных. Кроме того, есть 45 маршрутов от мест проживания участников до проведения соревнований. И столько же резервных.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе).