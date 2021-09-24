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Ру Тат
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24 сентября 2021  21:10
Ильгиз Гильманов

Для переселения граждан из аварийного жилья в Казани выделят 451,5 млн рублей

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На приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городской бюджет Казани выделит 451,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Речь идет об отдельных квартирах в многоквартирном доме. Квартиры не должны находиться в цокольных и полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, в деревянных домах, в домах, подлежащих сносу, а также в зданиях, построенных без проекта (самовольных постройках).

Согласно техзаданию, жилое помещение, пригодное для проживания, с окнами и дверьми, должно иметь кухню и санитарный узел. Рассматриваются только квартиры с чистовой отделкой.

Исполнитель заказа должен предоставить заказчику 46 квартир: 12 однокомнатных, 22 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и одну четырехкомнатную.

Гарантийный срок, в течение которого обеспечивается ремонт и техническое обслуживание квартир, составляет два года со дня подписания акта приема-передачи.

Заказчиком выступает Управление жилищной политики исполкома Казани. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 октября 2021 года. Сроки поставки со дня заключения контракта — не позднее 30 декабря 2021 года.

#госзакупки #расселение аварийного жилья
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