Для переселения граждан из аварийного жилья в Казани выделят 451,5 млн рублей

На приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городской бюджет Казани выделит 451,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Речь идет об отдельных квартирах в многоквартирном доме. Квартиры не должны находиться в цокольных и полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, в деревянных домах, в домах, подлежащих сносу, а также в зданиях, построенных без проекта (самовольных постройках).

Согласно техзаданию, жилое помещение, пригодное для проживания, с окнами и дверьми, должно иметь кухню и санитарный узел. Рассматриваются только квартиры с чистовой отделкой.

Исполнитель заказа должен предоставить заказчику 46 квартир: 12 однокомнатных, 22 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и одну четырехкомнатную.

Гарантийный срок, в течение которого обеспечивается ремонт и техническое обслуживание квартир, составляет два года со дня подписания акта приема-передачи.

Заказчиком выступает Управление жилищной политики исполкома Казани. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 октября 2021 года. Сроки поставки со дня заключения контракта — не позднее 30 декабря 2021 года.