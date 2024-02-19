Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Во дворы пенсионеров и семей военных в Нижнекамске хотят направить снежный десант
В Нижнекамске нужно создать снежный десант из волонтеров для уборки дворов пожилых людей и семей участников СВО. С предложением на деловом понедельнике выступил замглавы Нижнекамского района Александр Умников.
«Продолжается активная работа по вывозу снега с улиц города на полигоны. Работа по расчистке снега должна быть организована на должном уровне. Отдельно прошу обратить внимание на дома в сельских местностях, где проживают одинокие пожилые люди, семьи, которые находятся в социально опасном положении, а также поддержать с уборкой снега семьи участников СВО. Организовать волонтерские группы снежного десанта. В городе также обозначены все ответственные службы. В зоне повышенного внимания места, где в последние годы отмечалось скапливание талых вод — это Табеева, Корабельная и проспект Мира. Пока есть время, нужно еще раз проработать комплексное решение, проверить все службы на готовность и реагирование к возможным внештатным ситуациям», — предупредил Умников.
Также он призвал более тщательно готовится к предстоящей уборке снега, оповещать жителей, чтобы их автомобили не препятствовали работе техники.
«Опыт показывает, что даже если мы заранее информируем граждан о предстоящей уборке, часть населения ставит свои автомобили на дорогах и на проезжих частях во дворах, тем самым затрудняя уборку, а значит, страдает качество. Прошу данный вопрос взять на контроль председателям СТОС, посмотреть, какие еще могут быть инструменты информирования граждан, оповещения, продумать дворовые акции по уборке общедомовых территорий», — обозначил задачу спикер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»