Во дворы пенсионеров и семей военных в Нижнекамске хотят направить снежный десант

В Нижнекамске нужно создать снежный десант из волонтеров для уборки дворов пожилых людей и семей участников СВО. С предложением на деловом понедельнике выступил замглавы Нижнекамского района Александр Умников.

«Продолжается активная работа по вывозу снега с улиц города на полигоны. Работа по расчистке снега должна быть организована на должном уровне. Отдельно прошу обратить внимание на дома в сельских местностях, где проживают одинокие пожилые люди, семьи, которые находятся в социально опасном положении, а также поддержать с уборкой снега семьи участников СВО. Организовать волонтерские группы снежного десанта. В городе также обозначены все ответственные службы. В зоне повышенного внимания места, где в последние годы отмечалось скапливание талых вод — это Табеева, Корабельная и проспект Мира. Пока есть время, нужно еще раз проработать комплексное решение, проверить все службы на готовность и реагирование к возможным внештатным ситуациям», — предупредил Умников.

Также он призвал более тщательно готовится к предстоящей уборке снега, оповещать жителей, чтобы их автомобили не препятствовали работе техники.

«Опыт показывает, что даже если мы заранее информируем граждан о предстоящей уборке, часть населения ставит свои автомобили на дорогах и на проезжих частях во дворах, тем самым затрудняя уборку, а значит, страдает качество. Прошу данный вопрос взять на контроль председателям СТОС, посмотреть, какие еще могут быть инструменты информирования граждан, оповещения, продумать дворовые акции по уборке общедомовых территорий», — обозначил задачу спикер.