Для пассажиров поездов в России начали действовать новые правила

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В России появились новые правила проезда в поездах и пригородных электричках. Они касаются в том числе столиков для приемов пищи, покупки билета и перевозок животных, сообщают «Известия».

Обновления в правилах, начавшие действовать с 1 сентября:

— Пассажиры с нижних полок плацкарта обязаны пускать попутчиков с верхних к столикам для приема пищи. Однако потребовать доступ к столу можно не в любое время, а с 7 до 10 утра, с 7 до 9 вечера и с полудня до 3 дня. В первых двух случаях им отводится по полчаса на завтрак и ужин, в третьем — не более часа.

— Утвержден список документов для приобретения билетов. Это в том числе паспорт гражданина РФ, служебный и дипломатический, временное удостоверение личности, свидетельство о рождении либо другие. Приобрести билет также можно для посадки в течение 90 дней после истечения срока действия документа. Также уточнены правила для поездок 14-летних подростков, получивших паспорта, и для уволенных с военной службы.

— Установлен запрет на музыкальные выступления в вагонах, ограничено использование колонок и микрофонов.

— Запрещено высаживать из поездов безбилетников младше 16 лет, которые едут без взрослых. Во время остановки сотрудники должны передать ребенка органам внутренних дел.

— Касаются правила и перевозки животных. Так, при поездке с небольшой собакой без переноски хозяин должен надеть на животное намордник и держать его на поводке. Собака при этом должны находиться на полу. Также владельцу придется выкупить отдельное купе, при этом людей и животных не должно быть больше, чем предусмотренных мест.