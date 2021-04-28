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Ру Тат
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28 апреля 2021  03:12
Марат Ишкильдин

Для казанского парка «Черное озеро» купят машину для обслуживания катка за 7 млн рублей

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В Казани для катка парка «Черное озеро» закупят специальную машину за 7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

«Определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку (приобретение) необходимого оборудования для функционирования здания проката с коворкингом и работы катка в парке „Черное озеро“. Многофункциональная комбинированная машина: Минимальная цена из всех представленных предложений, 7 016 400 рублей», — говорится в документах. 

Машина будет универсальной, маневренной и комбинированной для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием. 

Финансироваться покупка будет из бюджета Татарстана.

ледовый каток госзакупки черное озеро
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