Для казанского парка «Черное озеро» купят машину для обслуживания катка за 7 млн рублей

В Казани для катка парка «Черное озеро» закупят специальную машину за 7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку (приобретение) необходимого оборудования для функционирования здания проката с коворкингом и работы катка в парке „Черное озеро“. Многофункциональная комбинированная машина: Минимальная цена из всех представленных предложений, 7 016 400 рублей», — говорится в документах.

Машина будет универсальной, маневренной и комбинированной для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием.

Финансироваться покупка будет из бюджета Татарстана.