Для памятника «Живая память благодарных поколений» в РТ собрали 130 кг монет

В Татарстане собрали более 130 килограммов вышедших из обращения монет для создания памятника «Живая память благодарных поколений». Об этом на церемонии награждения премии «Студент года РТ» 2025 сообщил общественный деятель, паралимпийский чемпион Алексей Талай.

«Благодарю Татарстан за участие в акции по сбору монет от имени братского народа Белоруссии. Все районы вашей дружной республики подключились к акции и в короткие сроки собрали рекордные 130 килограмм. Это очень важный и большой вклад, чтобы ни одно имя героя не было забыто», – обратился к собравшимся в зале Талай.

Первый памятник «Живая память благодарных поколений» был установлен 2 июля 2022 года в городе Минске, второй – на территории Брестской крепости 28 июля 2024 года. Третий памятник установлен в Москве на Поклонной горе.

Ранее Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в сборе монет для памятников. Монеты от Владимира Путина Фонду Талая передал пресс-секретарь Дмитрий Песков.