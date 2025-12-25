Для пациентов реабилитационного центра ДРКБ провели новогоднее представление

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Деловой России»

В Реабилитационном центре Детской республиканской клинической больницы для детей с неврологическими заболеваниями состоялось новогоднее представление для маленьких пациентов, прошло Татарстанским региональным отделением «Деловой России».

Мероприятие прошло в рамках реализации Стратегии устойчивого развития города Казани и стало частью социальной деятельности предпринимательского сообщества, отметили в мэрии столицы РТ.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Деловой России»

Праздничная программа была подготовлена с учетом особенностей центра. Ее авторы стремились создать теплую и доброжелательную атмосферу для детей, проходящих лечение. Юные зрители с большим интересом и радостью включались в интерактивы, которые для них подготовили Дед Мороз, Снегурочка и сказочная Новогодняя елочная игрушка.

Дети водили хороводы вокруг елки, пели новогодние песни, разгадывали загадки и активно взаимодействовали с персонажами. В завершение представления все маленькие участники получили сладкие новогодние подарки.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Деловой России»

«Для нас важно быть рядом с детьми, которые сейчас проходят лечение, и поддерживать их не только словом, но и вниманием, живыми эмоциями, ощущением праздника. Такие события помогают выстраивать устойчивое партнерство между бизнесом и медицинскими учреждениями и направлены на решение действительно значимых общественных задач – заботу о детях и поддержку тех, кто ежедневно работает ради их здоровья», – выразил уверенность исполнительный директор отделения «Деловой России» в Татарстане Булат Насыйбуллин.

В рамках посещения медучреждения представители «Деловой России» также встретились с руководством Детской республиканской клинической больницы и персоналом реабилитационного центра. В ходе беседы стороны обсудили возможные форматы дальнейшего взаимодействия и участие предпринимательского сообщества в поддержке и развитии детской медицины.