Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Коснуться музыкой сердца»: для пациентов и врачей РКОД провели весенний концерт
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере в первый день президентских выборов состоялся весенний концерт «В ритмах весны», на котором выступили воспитанники и педагоги детской музыкальной школы №17 имени С.З. Сайдашева.
Коллектив музыкальной школы устроил настоящий праздник. Для пациентов и врачей прозвучали произведения Исаака Дунаевского, Оскара Фельцмана, Александра Винницкого, Виктора Козлова и других композиторов.
В общей сложности юные музыканты исполнили 13 номеров на гитаре, скрипке, саксофоне, а песенке Крокодила Гены под баян и зажигательное исполнение Марата Шайхразиева подпевал весь зал.
Заведующий отделением РКОД Ренат Маликов сегодня провел две операции и едва успел на концерт. Он рассказал «Татар-информу», что в детстве учился в музыкальной школе на отделении фортепиано, поэтому музыка ему очень близка и к музыкантам он сам относится очень уважительно, «с придыханием».
«Наши пациенты, которые находятся в ожидании операции, когда мысли ходят кругом в голове от неизвестности, что же будет дальше или после операции, которые беспокоятся о своей дальнейшей судьбе, им нужно чуть-чуть отвлечься. Вдохнуть этой весны, музыки, детских переживаний, эмоций, оценить, почувствовать. Для пациентов это большая радость», — поделился врач.
Сегодня Ренат Маликов увидел среди зрителей концерта свою коллегу, он не знал о ее диагнозе.
«Пациенты же боятся, прячутся, не афишируют свою болезнь, а здесь она сидит в первом ряду. Она поёт. Она вся в этой музыке вместе с детьми. Они идут потом все восхищённые, такие одухотворённые», — сказал он.
Также врач отметил, что музыканты школы выступили в первый день президентских выборов. «Провести концерт никак не получалось ни на 23 Февраля, ни на 8 Марта, а сегодня так совпало, что это первый день выборов, и это здорово», — улыбнулся он.
Преподаватель гитары Татьяна Ветлужских в разговоре с «Татар-информом» заметила, что через музыку людям можно дарить любовь и свет.
«Когда мы отворачиваемся от себя и поворачиваемся к другим, когда мы играем, тогда от нас идёт этот свет. Самое важное, мы должны коснуться сердца слушателя. Если хотя бы мы коснулись музыкой сердца одного человека, то мы не зря живем», — поделилась размышлениями педагог.
Выступления завершились композицией «Журчат ручьи», которую исполнила организатор концерта, педагог по вокалу Ирина Харланова. Пациентам она пожелала здоровья и тепла.
«Пусть вас сопровождают по жизни добрые люди, добрые слова, добрые дела. Мы будем вас согревать теплом своей музыки, своего творчества. Здоровья вам», — сказала она.
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»