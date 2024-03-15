«Коснуться музыкой сердца»: для пациентов и врачей РКОД провели весенний концерт

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере в первый день президентских выборов состоялся весенний концерт «В ритмах весны», на котором выступили воспитанники и педагоги детской музыкальной школы №17 имени С.З. Сайдашева.

Коллектив музыкальной школы устроил настоящий праздник. Для пациентов и врачей прозвучали произведения Исаака Дунаевского, Оскара Фельцмана, Александра Винницкого, Виктора Козлова и других композиторов.

В общей сложности юные музыканты исполнили 13 номеров на гитаре, скрипке, саксофоне, а песенке Крокодила Гены под баян и зажигательное исполнение Марата Шайхразиева подпевал весь зал.

Заведующий отделением РКОД Ренат Маликов сегодня провел две операции и едва успел на концерт. Он рассказал «Татар-информу», что в детстве учился в музыкальной школе на отделении фортепиано, поэтому музыка ему очень близка и к музыкантам он сам относится очень уважительно, «с придыханием».

«Наши пациенты, которые находятся в ожидании операции, когда мысли ходят кругом в голове от неизвестности, что же будет дальше или после операции, которые беспокоятся о своей дальнейшей судьбе, им нужно чуть-чуть отвлечься. Вдохнуть этой весны, музыки, детских переживаний, эмоций, оценить, почувствовать. Для пациентов это большая радость», — поделился врач.

Сегодня Ренат Маликов увидел среди зрителей концерта свою коллегу, он не знал о ее диагнозе.

«Пациенты же боятся, прячутся, не афишируют свою болезнь, а здесь она сидит в первом ряду. Она поёт. Она вся в этой музыке вместе с детьми. Они идут потом все восхищённые, такие одухотворённые», — сказал он.

Также врач отметил, что музыканты школы выступили в первый день президентских выборов. «Провести концерт никак не получалось ни на 23 Февраля, ни на 8 Марта, а сегодня так совпало, что это первый день выборов, и это здорово», — улыбнулся он.

Преподаватель гитары Татьяна Ветлужских в разговоре с «Татар-информом» заметила, что через музыку людям можно дарить любовь и свет.

«Когда мы отворачиваемся от себя и поворачиваемся к другим, когда мы играем, тогда от нас идёт этот свет. Самое важное, мы должны коснуться сердца слушателя. Если хотя бы мы коснулись музыкой сердца одного человека, то мы не зря живем», — поделилась размышлениями педагог.

Выступления завершились композицией «Журчат ручьи», которую исполнила организатор концерта, педагог по вокалу Ирина Харланова. Пациентам она пожелала здоровья и тепла.

«Пусть вас сопровождают по жизни добрые люди, добрые слова, добрые дела. Мы будем вас согревать теплом своей музыки, своего творчества. Здоровья вам», — сказала она.