Для озеленения Казани заказали 700 елей с фитосанитарными сертификатами

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700 елей на общую сумму в 11,2 млн рублей закупит для озеленения Казани городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В техническом задании отмечается, что все деревья должны содержать фитосанитарные сертификаты, подтверждающие отсутствие болезней, поражающих ветки и корневую систему. Перед поставкой елей, подрядчик должен будет выслать фото саженцев.

Кроме того, деревья для озеленения столицы Татарстан должны отбираться из специализированных питомников. Осуществлять отбор деревьев в лесах – запрещается.

Заявки на поставку деревьев планируют принимать до 24 сентября текущего года. Подрядчика выберут 27 сентября.