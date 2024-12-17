«Для отрасли завершение модернизации реактора «В» на КОСе важно психологически»

Запуск обновленного реактора «В» на «Казаньоргсинтезе» позволит увеличить выпуск полиэтилена в РФ на 3%. Марочный ассортимент на реакторе расширят, и переработчики Татарстана смогут импортозаместить востребованные изделия для аграриев, строителей и автопрома. Как КОС реализовал этот проект без западных лицензиаров — в нашем материале.





Что изменит модернизация реактора в масштабах экономики РТ и РФ?

Накануне «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) завершил модернизацию одной из трех линий по производству полиэтилена высокой плотности запуском реактора «В». Проектная мощность реактора выросла со 100 до 220 тыс. тонн, объем инвестиций в проект составил 8,3 млрд рублей. Две первые линии — реактор «А» и ректор «С» — были модернизированы в 2004 и 2006 годах. В итоге общая проектная мощность производства полиэтилена высокой плотности на предприятии выросла на 20% и составила 660 тыс. тонн в год.

Модернизация производства полиэтилена «Казаньоргсинтеза» – это часть общей программы СИБУРа по развитию Волжского полимерного кластера с повышением объемов сырьевых потоков между предприятиями. Так, реактор «В» будет перерабатывать около 20% этилена с нового этиленового комплекса ЭП-600, строительство которого завершает «Нижнекамскнефтехим». Общий объем инвестиций СИБУРа в развитие кластера составит 600 млрд рублей, это треть от всей инвестпрограммы компании (2 трлн рублей), которая присутствует в более чем 20 регионах России.

Работы по реконструкции реактора проходили только во время остановочного ремонта, без останова основного производства. «Завершение модернизации позволило нам расширить марочный ассортимент на реакторе «В» с 3 до 10 марок полиэтилена, – объявил перед запуском генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. – Кроме того, мы повысили экологичность предприятия. Если раньше около 8 тыс. тонн углеводородных газов сжигались на факеле, то сейчас они возвращаются в техпроцесс и далее монетизируются в виде выпуска полиэтилена».

Какой эффект расширение марочного ассортимента и увеличение выпуска продукции на 120 тыс. тонн окажет на другие отрасли? В сельском хозяйстве вырастет потенциал применения капельного орошения, которое позволяет на 30-70% сократить потребление воды, повысить урожайность в 1,5 раза и сократить сроки созревания на 10-15 дней. В автомобильной промышленности может расшириться производство топливных баков, которые снижают стоимость автомобилей и на 2% уменьшают объем потребляемого топлива и вырабатываемых выбросов. Применение полимерных решений в пищевой промышленности увеличивает сроки хранения продуктов, но важнейшую роль полимеры играют в строительной сфере. «Сегодня запускается программа «Теплая страна», она покажет, какой эффект могут дать решения с использованием полимеров в части снижения расходов на строительство, сокращения сроков работ, на сокращение теплопотерь, – заметил Сафин. – Применение полимерных решений в ЖКХ увеличивают срок службы инфраструктурных объектов до 100 лет».

Айрат Сафин

«Лицензиар проекта — коллектив «Казаньоргсинтеза»

Сафин подчеркнул, что, несмотря внешние вызовы, предприятие реализовало проект собственными силами и собственной экспертизой. «Лицензиар проекта — это весь коллектив «Казаньоргсинтеза», – объявил он. – Генеральный проектировщик модернизации – татарстанская компания «Союзхимпромпроект». Ключевые подрядчики — ООО «Сервистехмонтаж» (Татарстан) и «Пондера-Индастри» (Турция)».

«Проектов, в которых мы создаем что-то новое за счет собственной экспертизы становится все больше, – отметил член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович. – Важно, что мы смогли не просто расширить производство, теперь «Казаньоргсинтез» будет выпускать более востребованные и маржинальные марки продукции. Это добавляет предприятию и СИБУРу устойчивости и уверенности в собственной конкурентности».

Ранее реализация подобных проектов в России в обязательном порядке проходила с участием иностранных лицензиаров, с применением иностранных технологий и оборудования, поскольку у российских промышленников уровень компетенций был недостаточным, рассказала в беседе с корреспондентом «Татар-информа» президент Ассоциации производителей и переработчиков политилентерефталата (АРПЭТ) Наталья Селезнева. «Поэтому запуск реактора силами российских специалистов – это великое событие, оно значительнее, чем рост выпуска полиэтилена. В будущем это может означать для нас независимость от других поставщиков и стран, – отметила она. — А рост марочного ассортимента расширяет «полимерный» суверенитет России. Теперь мы будем ждать от СИБУРа расширения объемов производства полиэтилентерефталата».

«Реализация этого проекта собственными силами «Казаньоргсинтеза» – это очень знаковый момент, – согласен заместитель генерального директора Казанского трубного завода Марат Едиханов. – Обратите внимание, сейчас в России катализаторы и компоненты в химических процессах используются в основном импортные. Импортное и оборудование, от грузоподъемных механизмов до автоматики высоких переделов. И если «Казаньоргсинтез» исхитрился модернизировать реактор с применением отечественного оборудования, это огромный шаг вперед. СИБУРу надо двигаться дальше в этом направлении, а мы с удовольствием будем наблюдать за их успехами и пользоваться их продукцией».

Павел Ляхович

Мидхат Шагиахметов: «С вводом новых мощностей вырастет благополучие наших граждан»

Присутствовавшие на запуске реактора заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко связали рост выпуска продукции «Казаньоргсинтеза» с увеличением налоговых платежей в бюджет республики. «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» – крупные налогоплательщики Татарстана, и с вводом новых производственных мощностей объемы налоговых платежей вырастут, а налоги — это благополучие наших граждан, – выступил Шагиахметов. – «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» – это системообразующие предприятия для Татарстана, и мы видим, какую работу проводит СИБУР для модернизации производства и создания условий для своих работников. Это пример для других предприятий республики».

«Мы видим, как трепетно холдинг относится к своему персоналу, к технике безопасности, к здоровью сотрудников, к экологии и окружающей среде, – добавил Коробченко. — Как они близко к сердцу принимают любые жалобы наших граждан на подозрительные запахи, которые не имеют никакого отношения к «Казаньоргсинтезу». Посмотрите, насколько экологически чистым стало предприятие, здесь безопасно и приятно находиться! И отношение руководства показывает, что это доброе, чистое предприятие, и налоги, которые оно приносит в экономику республики, имеют прямое отражение его доброты и чистоты».

Завершение модернизации реактора «В» на «Казаньоргсинтезе» – важный проект для всей нефтехимии Татарстана, заявил нашему корреспонденту гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. «Вовлечение в производственный процесс мощностей, остановленных на период реализации проекта, позволит компании вернуться на траекторию роста объемов выпуска, – заметил он. – А наращивание мощности реактора обеспечит переработку этилена с нового олефинового комплекса, строительство которого группа «СИБУР» завершает в Нижнекамске. При этом рост совокупного выпуска полиэтилена на «Казаньоргсинтезе» будет во многом определяться темпами выхода на проектную мощность олефинового комплекса».

Яруллин убежден, что необходимо продолжать расширение марочного ассортимента полиэтилена и осваивать выпуск специальных видов полимеров, спрос на которые растет. Например, увеличилась потребность в сверхвысокомолекулярном полиэтилене в медицине, судостроении и производстве спортивного оборудования. Хлорсульфированный полиэтилен применяется в авиации, автомобилестроении, производстве оборудования. Малеинизированный полиэтилен используют в качестве модифицирующей добавки при получении композиционных материалов.

Рост выпуска базовых полимеров увеличивает число рабочих мест в отрасли. «Это позволит привлекать в регион новые кадры, в частности СИБУР активно вербует молодых специалистов, разработка новых материалов часто сопряжена с развитием направления НИОКР, а значит, в регионе появится больше новых ученых», – полагает Наталья Селезнева из АРПЭТ. Она добавила, что запуск реактора подтверждает позиции Татарстана как центра агломерации нефтехимического комплекса. «Здесь сейчас выпускаются различные виды полипропилена и других видов полимеров, и обеспеченность производителей сырьем гарантирует стабильность для рынка переработки полимеров», – отметила она.

Мидхат Шагиахметов

Какие «дивиденды» получат переработчики?

Снижение импорта полимеров облегчает операционную деятельность переработчиков, объясняет Селезнева. «Импорт генерирует нашим переработчикам огромное количество проблем, связанных со скачками курсов валют, сложностями с расчетами с иностранными поставщиками, затрудненной логистикой и длительными сроками ожидания товара, – перечислила она. – По мере роста обеспеченности отечественной продукцией зависимость от импорта будет снижаться, и все эти проблемы отойдут на второй план».

Расширение выпуска первичных полимеров и увеличение марочного ассортимента позволяет переработчикам рассчитывать на остановку роста цен на внутреннем рынке или на их замедление, размышляет заместитель генерального директора Казанского трубного завода Марат Едиханов. «С ростом валюты мы заметили тенденцию к удорожанию базовых полимеров, существенную долю в ценообразовании которых играют иностранные катализаторы и добавки, – говорит он. – Поэтому важно обеспечить их импортозамещение и нарастить объемы выпуска качественных полимеров, что позволит вытеснить с рынка продукцию из Ирана и Китая. Это положительно скажется на независимости экономики нашей страны. Хорошо это и для переработчиков Татарстана, которые занимают существенную долю на российском рынке — рост предложения и расширение ассортимента благоприятно скажутся на ценах».

«Для отрасли производства полимеров это очень важно психологически»

В России к запуску на 2024–2029 годы были запланированы производства полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 7,2 млн тонн, напомнил главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин. С одной стороны, проект «Казаньоргсинтеза» самый небольшой из них, а с другой стороны, это единственный проект, который был завершен в 2024 году. «Весь российский сегмент полиэтилена и полипропилена на полимерном рынке прирос, с точки зрения новых мощностей, ровно на 120 тыс. тонн «Казаньоргсинтеза». Еще должны были запустить новый завод в Иркутской области, но запуск перенесли на неопределенную дату в 2025 году. Поэтому для отрасли производства полимеров завершение проекта модернизации в Казани очень важно психологически», – рассуждает Семягин. – Оно дает всем сигнал, что инвестпроекты по полиэтилену и полипропилену в России реализуются, а не стоят на месте».

Второе важное значение запуска реактора – его преимущественная направленность на внутренний рынок. «Абсолютное большинство других реализуемых проектов, за исключением металлоценового полиэтилена на НКНХ, имеют экспортную направленность, – указал Семягин. – Поэтому для переработчиков полимеров важно, что был завершен именно он».

Редактор RUPEC убежден, что первостепенно мощности «Казаньоргсинтеза» должны обеспечивать растущие потребности полимерного кластера в Татарстане и только излишки будут направляться на внешние рынки. «Переработка полимеров в РТ в 2024 году выросла примерно на 4%. Для сравнения: в целом по РФ – менее 3%. Поэтому для переработчиков очень важна доступность сырья в регионе присутствия, а не за несколько тысяч километров», – заметил он.

Семягин отметил также экологический эффект модернизации. «Установка «В» получила систему рекуперации сбросных газов, подобную тем, которые в 2000-е установили на двух других установках – «А» и «С». То есть фактически газовые отходы производства повторно возвращаются в производство в качестве сырья и только после еще одного круга идут на факел. Таким образом, из сырья получают максимально возможное количество полезных фракций и минимизируют сжигаемые остатки. Естественно, это снижает воздействие на атмосферу», – заключил он.

По оценке старшего консультанта компании «Имплемента» Евгении Поповой, рынок полиэтилена в России составляет примерно 3,6 млн тонн. С запуском обновленного реактора он может увеличиться более чем на 3%. «Реализация любого нефтехимического проекта, особенно в условиях санкционной повестки, – это заметное событие для нефтехимической отрасли России, – говорит Попова. – Ключевое направление диверсификации бизнеса связано с расширением марочного ассортимента, так как в мире вводится достаточно большое количество полиэтиленовых мощностей, особенно в Китае, и именно марки могут стать конкурентным преимуществом».