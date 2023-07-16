Для онкобольных детей в РТ начали проводить операции по трансплантации стволовых клеток

В Татарстане детям с онкозаболеваниями высокой группы риска начали проводить лечение с применением технологии аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Об этом сообщают на сайте Медиапортала КФУ.

Отмечается, что данный вид терапии реализуется в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ совместно с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и институтом Казанского университета.

«В Биобанке КФУ уже на протяжении девяти лет хранятся образцы стволовых клеток пуповинной крови, обеспечивая своеобразную медицинскую страховку будущему поколению», – рассказал проректор по биомедицинскому направлению КФУ, директор ИФМиБ Андрей Киясов.

На сегодняшний день одному пациенту уже выполнена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, которые хранились в Биобанке КФУ на протяжении трех месяцев. Еще двум пациентам выполнен забор гемопоэтических стволовых клеток с последующей криоконсервацией.