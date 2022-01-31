Для одаренных детей из Татарстана в 2022 году откроется лагерь в Крыму на 240 мест

В 2022 году в Крыму начнет работу лагерь на 240 мест для одаренных детей и представителей молодежи Татарстана. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ рассказал руководитель ведомства Тимур Сулейманов.

«Верим, что эта база станет одним из важнейших центров системы поддержки одаренных детей и молодежи Республики Татарстан. Ее концепция включает в себя создание трехязычной среды общения, всестороннее развитие личности, помощь одаренным детям и молодежи в выборе профессии», — отметил докладчик.

По его словам, в лагере будут проводиться профильные смены «Сэлэт» и смены для одаренных детей и талантливой молодежи Республики Татарстан, выездные школы олимпиадной подготовки, молодежные сборы по разным видам спорта, семинары, симпозиумы и другие проекты.

Летом этого года там будет проведена смена, посвященная информационным технологиям. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов в связи с объявленном в республике Годом цифровизации.