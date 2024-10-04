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Для очистки в озеро Светлое в Казани выпустили 2 тысячи карпов
Сегодня на озере Светлое в Казани состоялась экологическая акция. Ее участники — жители поселка Залесный и представители ТОС «Олимпиец» — выпустили в водоем 2 тысячи карпов, рассказали в администрации Кировского и Московского районов города.
Выбор новых «жителей» озера неслучаен — карпы считаются санитарами водоемов. Питаясь в том числе илом со дна, они очищают воду от загрязнений. Впоследствии это не только сделает воду прозрачнее, но и позволит избавиться от неприятного запаха.
В исполкоме отметили, что акция проводится ежегодно.
Ранее на казанском озере Изумрудное прошел субботник в рамках акции «Вода России». Его участники — более 300 человек — собрали более 800 килограммов мусора. Акция проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.
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