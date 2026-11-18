В этом году парк снегоуборочной техники Казани пополнят 65 наземных беспилотников. Об этом журналистам во время осмотра техники сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Рост дорожной сети и количества автомобилей усложняет задачу по оперативному удалению снега. Наблюдается дефицит рабочей силы, что характерно для всей страны. Для решения проблемы нехватки персонала внедряются роботы. На предприятиях благоустройства будет задействовано 65 роботов. Всего по городу планируется использовать около 100 единиц такой техники», – заявил градоначальник.

Беспилотники займутся уборкой тротуаров. С каждым из них будет идти оператор, однако саму работу робот будет делать сам.

Также к зиме подготовили и остальную снегоуборочную технику: грузовики и трактора.