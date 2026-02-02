Для очистки региональных дорог от снега в РТ задействовали 490 машин

Региональные автомобильные дороги в Татарстане от снега очищают 490 единиц специальной техники. Ночью на дорогах работали 317 снегоуборочных машин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«За сутки израсходовано 4 952 тонны песко-соляной смеси и 91 тонна соли», – отметили в министерстве.

В связи с гололедицей водителей просят быть внимательными на дорогах.

В случае нештатных ситуаций на региональных дорогах можно обратиться в круглосуточную оперативную службу министерства по телефону: (843)291-91-91.