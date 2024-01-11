Для очистки федеральных дорог от снега в Татарстане на дежурство вышли 127 единиц техники

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В Татарстане на круглосуточном дежурстве находится 127 единиц спецтехники для очистки федеральных автодорог от снега. Это 85 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов со снегоуборочным оборудованием, семь автогрейдеров и 25 погрузчиков, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда заготовлено 148 тыс. тонн пескосоляной смеси и 11 тыс. тонн чистой соли. На сегодня израсходовано более 61 тыс. тонн пескосоляной смеси и 6 тыс. тонн чистой соли, что составляет около 41% от общей сезонной потребности», – говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий водителей просят быть внимательными на дорогах, выбирать оптимальные маршруты движения и скорость, соблюдать дистанцию по отношению к другим транспортным средствам, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В случае нештатной ситуации на федеральных дорогах автомобилисты могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону 8(843)273-54-08 или в службу спасения по номеру 112.