«Для обряда нужны яйца»: гадалка, обещая вылечить сына, украла у челнинки деньги

Жительница Набережных Челнов стала жертвой мошенницы, которая под видом магических ритуалов похитила деньги и украшения.

Выяснилось, что к 83-летней жительнице автограда на улице подошла незнакомая женщина. Она рассказала ей, что ее сын болен. Такая прозорливость удивила челнинку, ведь сыну действительно требовалось лечение.

На следующий день незнакомка подкараулила пенсионерку около дома и предложила свою помощь. Напросившись к ней домой, аферистка для проведения обряда попросила яйца, и во время ритуала челнинка увидела в нем червяка.

По словам целительницы, это означало неокончательное выздоровление сына и необходимость в новом обряде. Пожилая женщина доверилась аферистке и по ее просьбе выложила все сбережения – 60 тысяч рублей и золотую цепочку. На деньги и украшение мошенница обещала читать молитвы, а через 40 дней вернуть их.

По словам мошенницы, этот метод должен был помочь в укреплении здоровья, тогда челнинка начала ждать, но чуда не произошло. Через время гадалка не появилась и богатство не вернула. Женщина решила обратиться за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь аферистке грозит до пяти лет лишения свободы.