Для обновления поголовья в Татарстан завезут около 16 тыс. коров

Для обновления поголовья в Татарстан до конца этого года планируется завезти около 16 тыс. голов коров, в том числе 6 тыс. животных из-за рубежа. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

«За три года хозяйства провели серьезную работу по обновлению стада, выбраковке коров, из-за чего произошло снижение поголовья. В то же время в республику завозится большое количество крупного рогатого скота. Есть предприятия, где вообще на 100% ликвидировали поголовье и завезли новое», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров добавил, что в Татарстане за восемь месяцев увеличилось производство молока – рост составил 31,6 тыс. тонн, или 2,4%. Всего за этот период произведено более 1,3 млн тонн молока.

«К концу года по молоку планируем выйти с плюсом. По надою на одну корову идем с пятипроцентным ростом», – подчеркнул министр.

По его словам, в этом году в Татарстане планируется произвести 1 млн 980 тыс. тонн молока. В прошлом году во всех категориях хозяйств было получено 1 млн 958 тыс. тонн молока.