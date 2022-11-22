Для строительства новых школ Казани необходимо 60 млрд рублей – 2 годовых бюджета города

Активное развитие татарстанской столицы влечет повышенную нагрузку на образовательную систему города. Несмотря на лидерство Казани по строительству образовательных объектов, на создание необходимого числа школ требуется около 60 млрд рублей – два годовых бюджета города. Об этом на сессии Казгордумы рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он отметил, что образовательная система напрямую связана с будущим города, страны и республики. Место, которое Казань будет занимать в экономике России к 2050 году, определяется сегодня развитием системы образования в казанских детских садах и школах.

«Казанское образование – глобальная система, охватывающая пятую часть населения нашего города. Для ее функционирования ежегодно выделяется порядка 70% бюджета Казани», – обратился к участникам сессии Ризванов.

По его словам, на территории Казани сейчас расположены 200 школ, из них 169 муниципальных, 13 школ являются государственными, 3 школы – структурными подразделениями вузов, а также 15 частных школ. Кроме того, в городе функционируют 352 дошкольных учреждения.

Одновременно с этим Казань постоянно притягивает новых людей – вместе с ними растет и нагрузка на образовательную систему столицы республики.

«Казань лидирует среди городов-миллионников по строительству объектов образования. За 10 лет было построено 14 новых школ и 5 дополнительных учебных корпусов для 19 тыс. детей. Вместе с тем остается потребность в строительстве школ в различных микрорайонах города», – подчеркнул докладчик.

Он отметил, что такая ситуация вынуждает организовывать транспортировку детей для распределения нагрузки на образовательные учреждения. Ежедневно по городу перевозят около 2,5 тыс. детей по 46 школьным автобусным маршрутам.

«По нашей оценке, сегодня на строительство школ Казани нужно около 60 млрд рублей. Это сравнимо с двухлетним бюджетом всего города. Сегодня ведется строительство двух школ на 1,5 тыс. и 1,2 тыс. мест. Сейчас идет конкурс концепций, который определит уникальный дизайн образовательных учреждений», – заключил Ирек Ризванов.

