«Для новых нацпроектов важно единое мнение»: в село Дрожжаное приехал автобусный марафон

Фото: Раниля Алиуллова

Сегодня в Дрожжановский район прибыл автобусный марафон «Татарстан — республика достижений», который стартовал в середине января в республике.

В рамках автобусного тура в районном доме культуры в Старом Дрожжаном была организована встреча с депутатом Госдумы РФ Айратом Фарраховым, руководителем межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области Альбертом Хайрутдиновым и главой Дрожжановского муниципального района РТ Маратом Гафаровым.

Фото: Раниля Алиуллова

В мероприятии приняли участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

Перед началом мероприятия Айрат Фаррахов посетил Стаородрожжановскую школу №1, где встретился с выпускниками этого учебного года, поинтересовался их дальнейшими планами. Также в сопровождении главы района Марата Гафарова и директора школы Лилии Насыбуллиной депутат ознакомился с организацией учебного процесса.

Фото: Раниля Алиуллова

Далее в администрации района депутат Госдумы провел прием граждан. Были затронуты вопросы и просьбы о содействии в строительстве дороги, капитальном ремонте социально значимых объектов. Все обращения были взяты под личный контроль парламентария.

Во время встречи с жителями Айрат Фаррахов, Альберт Хайрутдинов и Марат Гафаров рассказали о достижениях Республики Татарстан, национальных проектах, реализуемых в стране под руководством Президента РФ Владимира Путина.

Фото: Раниля Алиуллова

Марат Гафаров отметил, что только в Дрожжановском районе за последние несколько лет реализовано множество федеральных и республиканских программ. Так, в рамках национального проекта «Экология» увеличена площадь лесов, проходят субботники по очистке территорий, водоемов.

По проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» организована работа мобильной бригады по доставке сельских жителей старше 65 лет в Дрожжановскую ЦРБ для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров.

Фото: Раниля Алиуллова

По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в районе построены универсальные спортивные площадки, появилась вторая лыжная база.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» отремонтирована Старошаймурзинская участковая больница, обслуживающая более 2 тысяч человек, проживающих в близлежащих населенных пунктах. Больницу также оснастили необходимым оборудованием, выделили новую санитарную машину.

Фото: Раниля Алиуллова

В 2022 году в Центральную районную больницу в рамках модернизации первичного звена здравоохранения поступило новое оборудование — компьютерный томограф, аппараты УЗИ, портативные ЭКГ — аппараты для ФАПов и цифровой флюорограф. В прошлом году появились маммограф, рентген-аппарат, видеогастроскопы, видеоколоноскоп, дефибрилляторы.

Благодаря реализации программы пополнился и штат медицинских работников — появились кардиолог, эндоскопист, участковый терапевт, эндокринолог, хирург, фтизиатр. В районе имеются 18 ФАПов. Они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, изделиями для оказания доврачебной и неотложной помощи. В прошлом году фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Шланга.

Фото: Раниля Алиуллова

Благодаря нацпроекту «Образование» проходит капитальный ремонт пищеблоков в школах, спортзалов в сельской местности. В 11 образовательных учреждениях функционируют центры «Точка роста». В прошлом году они открылись в Городищенской и Хорновар-Шигалинской школах.

По нацпроекту «Культура» в 2022 году построен многофункциональный центр в селе Старая Задоровка. В 2023-м открыли капитально обновленный Дом культуры в селе Малая Цильна, который рассчитан на 250 мест.

Фото: Раниля Алиуллова

Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в прошлом году появилось новое общественное пространство. Первая очередь благоустройства пруда по улице Школьная началась в 2021 году, а сейчас это одно из самых красивых и живописных мест. Работы будут продолжены и в этом году.

Начинающие фермеры активно пользуются возможностями гранта «Агростартап». За последние 3 года его обладателями стали 7 крестьянско-фермерских хозяйств, общая сумма превысила 18 млн рублей. Среди получателей грантов более половины — это молодые люди.

Фото: Раниля Алиуллова

В рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» к интернету по оптике подключены практически все социально значимые объекты в районе. Местные жители обеспечены высокоскоростным доступом в Сеть по оптическому кабелю, для них появились широкие возможности и стали доступными современные онлайн-сервисы.

«В этом году у Дрожжановского района большие планы — продолжится благоустройство и реализация программ всех уровней. В основном работа будет направлена на капитальный ремонт объектов образования, пищеблоков, учреждений социальной сферы и т.д. В планах — открытие еще в 3 школах „Точек роста“, ремонт дорог, строительство водопроводных сетей. И всё это реализовывается благодаря национальным проектам, — отметил глава района Марат Гафаров. — Я надеюсь, что у нас будет и дальше много новых проектов. Мы являемся в республике западными воротами. И если будут красиво оформленные ворота – благоустроенные дома, общественные пространства, – то жизнь у сельчан станет намного лучше. Я уверен, что так и будет, и вместе мы все вопросы решим».

Фото: Раниля Алиуллова

Айрат Фаррахов отметил, что спектр национальных проектов очень широкий. Но для каждого района наиболее перспективный проект свой. К примеру, для Дрожжановского района необходимо завершить строительство дорог, наладить водоснабжение, создать условия для молодежи, чтобы она могла приехать жить и работать на малой Родине.

«Для себя я выделяю нацпроект „Здравоохранение“, благодаря которому удалось сделать огромную работу в сфере медицины, и результаты его важны и значимы. В целом каждый национальный проект внес сегодня огромный вклад в развитие Дрожжановского района. Но самое главное, мы должны предложить новые нацпроекты, которые точно так же быстро и эффективно нам позволят решать вопросы, которые сегодня актуальны. Я уверен, что наш Президент Владимир Владимирович Путин предложит эти национальные проекты, и именно они станут возможностью для быстрого и качественного развития, в первую очередь для решения тех вопросов, которые ставят перед нами наши жители. Здесь важно наше общее, единое мнение», — отметил парламентарий.

Альберт Хайрутдинов рассказал о том, как национальные проекты повлияли на жизнь Татарстана в целом. «Это такая хорошая вещь, которая даёт нам стимул жить и развиваться», – уверен он.

Фото: Раниля Алиуллова

Встреча в Старом Дрожжаном завершилась концертной программой с участием Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан и народной артистки Татарстана, популярной певицы, обладательницы редкого бархатного тембра голоса Резеды Шарафиевой.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Сейчас марафон проходит по Заволжской зоне. В эту зону включены Тетюшский, Зеленодольский, Дрожжановский районы. Также Буинск и Апастово — они встретят гостей 6 и 7 февраля. Впереди еще — Юго-Восточная, Нижнекамская и Набережночелнинская зоны.

Напомним, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Фото: Раниля Алиуллова