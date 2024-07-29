Для новых граждан России срок службы в армии может стать двухлетним

Для получающих гражданство России может быть увеличен срок прохождения военной службы до двух лет и повышен призывной возраст. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Соответствующую поправку нижняя палата Федерального Собрания собирается рассмотреть до конца нынешней весенней сессии, которая завершится 5 августа.

Кроме того, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании Совета ГД предложил подготовить законодательную инициативу о постановке мигрантов на воинский учет.

В случае реализации этой идеи условием приема в российское гражданство станет постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

Ранее, 24 июля, Следственный комитет РФ внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства, предполагающие в том числе синхронизацию получения российского паспорта с постановкой на воинский учет.