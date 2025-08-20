«Для наших жителей, для будущих поколений»: Тукаевский район подвел итоги «Нашего двора»

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

В поселке Новый Тукаевского района прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». В празднике приняли участие представители администрации, гости из Казани и жители сельских поселений.

О значимости программы «Наш двор» и республиканских преобразований говорили почетные гости.

Сопредседатель Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Марат Ахметов подчеркнул: «В республике происходят огромные изменения, реализуется множество серьезных масштабных проектов. К примеру, программа «Наш двор». За пять лет благоустроено 5 тысяч дворов. На городских площадках люди не так часто общаются, а это тот повод, как говорится, по-настоящему приблизить их друг к другу. Когда ты лично знаком с соседом, это сближает, делает людей добрее и вежливее», – отметил он.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Член партии «Единая Россия» Камиль Назмиев доложил о социально-экономической обстановке в районе.

«Район у нас сельскохозяйственный, динамично развивается. За 2024 год валовой территориальный продукт составил более 69,8 млрд. Если по экономическому рейтингу среди республик – мы на пятом месте за первое полугодие 2025 года. По продукции сельского хозяйства – более 30,6 млрд. На сегодняшний день наши предприятия произвели продукцию на более чем 18 млрд. На 2025 год планируем ВТП 73,9 млрд», – отметил он.

Камиль Назмиев также сообщил о результатах программы благоустройства: «Более 86 дворов Тукаевского района на сегодняшний день приобрели новые очертания. Это для наших жителей, для наших будущих поколений».

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин также принял участие в фестивале, отметив его значимость для сельчан.

Активных участников проекта «Наш двор» наградили благодарственными письмами Рустама Минниханова. Среди них – жительница села Шильнебаш Светлана Пигалева. В рамках программы им благоустроили шесть дворов. Обновили тротуары, проезжую часть, сделали места для парковки, построили детскую площадку.

«У нас не смолкает смех. В наших дворах собираются дети со всего села с утра до позднего вечера, играют. Мы вместе с соседями проводим праздники. Большое спасибо за такой красивый двор», – поблагодарила она.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

После официальной части гостей ждала насыщенная программа. На площади работали творческие мастер-классы и музейные экспозиции.

Здесь учили делать ароматные чайные пакетики для бойцов СВО, шить шоперы с рисунками, вышивать бисером, раскрашивать гипсовые фигурки.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Директор дома культуры Екатерина Шумейкина напомнила, что жители района помогают Защитникам Отечества с первых дней спецоперации.

«Мы отправляем полотенца, влажные салфетки, нательное белье, полностью предметы личной гигиены. Также у нас при доме культуры существует организация «Милосердие» под руководством Риммы Волковой, которая плетет маскировочные сети», – рассказала она.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Гости делились своими впечатлениями. Жительница села Кузкеево Танзиля Шайхнурова сказала: «Очень красиво получается, это с гуашью. Я люблю рисовать сама, поэтому сидела здесь, все, спасибо мастерам».

Житель поселка Джалиль Сармановского района Самир Сайфуллин добавил: «Я изготавливаю фоторамку. В ней будет фотография моей семьи, а повешу я ее на холодильник».

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Ветеран СВО Эдуард Тарзимин отметил атмосферу праздника. «Очень так празднично, красиво все организовали, глаз радуется. Люди добродушные, не отворачиваются от нашего брата, помогают. Стенды видел, чем занимаются, мастер-классы», – сказал он.

Завершился фестиваль концертом в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». Перед жителями Тукаевского района выступили актеры Мензелинского драматического театра и татарская певица Зарина Хасаншина.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).