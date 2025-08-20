«Для наших жителей, для будущих поколений»: Тукаевский район подвел итоги «Нашего двора»
В поселке Новый Тукаевского района прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». В празднике приняли участие представители администрации, гости из Казани и жители сельских поселений.
О значимости программы «Наш двор» и республиканских преобразований говорили почетные гости.
Сопредседатель Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Марат Ахметов подчеркнул: «В республике происходят огромные изменения, реализуется множество серьезных масштабных проектов. К примеру, программа «Наш двор». За пять лет благоустроено 5 тысяч дворов. На городских площадках люди не так часто общаются, а это тот повод, как говорится, по-настоящему приблизить их друг к другу. Когда ты лично знаком с соседом, это сближает, делает людей добрее и вежливее», – отметил он.
Член партии «Единая Россия» Камиль Назмиев доложил о социально-экономической обстановке в районе.
«Район у нас сельскохозяйственный, динамично развивается. За 2024 год валовой территориальный продукт составил более 69,8 млрд. Если по экономическому рейтингу среди республик – мы на пятом месте за первое полугодие 2025 года. По продукции сельского хозяйства – более 30,6 млрд. На сегодняшний день наши предприятия произвели продукцию на более чем 18 млрд. На 2025 год планируем ВТП 73,9 млрд», – отметил он.
Камиль Назмиев также сообщил о результатах программы благоустройства: «Более 86 дворов Тукаевского района на сегодняшний день приобрели новые очертания. Это для наших жителей, для наших будущих поколений».
Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин также принял участие в фестивале, отметив его значимость для сельчан.
Активных участников проекта «Наш двор» наградили благодарственными письмами Рустама Минниханова. Среди них – жительница села Шильнебаш Светлана Пигалева. В рамках программы им благоустроили шесть дворов. Обновили тротуары, проезжую часть, сделали места для парковки, построили детскую площадку.
«У нас не смолкает смех. В наших дворах собираются дети со всего села с утра до позднего вечера, играют. Мы вместе с соседями проводим праздники. Большое спасибо за такой красивый двор», – поблагодарила она.
После официальной части гостей ждала насыщенная программа. На площади работали творческие мастер-классы и музейные экспозиции.
Здесь учили делать ароматные чайные пакетики для бойцов СВО, шить шоперы с рисунками, вышивать бисером, раскрашивать гипсовые фигурки.
Директор дома культуры Екатерина Шумейкина напомнила, что жители района помогают Защитникам Отечества с первых дней спецоперации.
«Мы отправляем полотенца, влажные салфетки, нательное белье, полностью предметы личной гигиены. Также у нас при доме культуры существует организация «Милосердие» под руководством Риммы Волковой, которая плетет маскировочные сети», – рассказала она.
Гости делились своими впечатлениями. Жительница села Кузкеево Танзиля Шайхнурова сказала: «Очень красиво получается, это с гуашью. Я люблю рисовать сама, поэтому сидела здесь, все, спасибо мастерам».
Житель поселка Джалиль Сармановского района Самир Сайфуллин добавил: «Я изготавливаю фоторамку. В ней будет фотография моей семьи, а повешу я ее на холодильник».
Ветеран СВО Эдуард Тарзимин отметил атмосферу праздника. «Очень так празднично, красиво все организовали, глаз радуется. Люди добродушные, не отворачиваются от нашего брата, помогают. Стенды видел, чем занимаются, мастер-классы», – сказал он.
Завершился фестиваль концертом в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». Перед жителями Тукаевского района выступили актеры Мензелинского драматического театра и татарская певица Зарина Хасаншина.
Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).
Материал подготовлен при участии Лейсан Габдрашитовой.