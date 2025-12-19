«Для нас нет невыполнимых задач»: отряд «Барсы» УФСИНа отмечает 35-летие

Сегодня исполняется 35 лет со дня образования отряда специального назначения «Барсы» при уголовно-исполнительной системе. Приказ о его создании был подписан 19 декабря 1990 года.

В начале 90‑х именно бойцы «Барсов» выполняли спецзадания по наведению конституционного порядка, несли круглосуточное дежурство в СИЗО «Матросская тишина». В Татарстане они зарекомендовали себя, предотвращая побеги из колоний и задерживая беглецов.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

В свой профессиональный праздник о службе рассказал начальник штурмового отделения штурмового отряда «Барсы» УФСИН России по Татарстану подполковник Владлен Чемерисов – обладатель крапового берета, призер многочисленных соревнований по кикбоксингу, панкратиону, армрестлингу, рукопашному бою и другим видам спорта.

Бойцу 38 лет, родом он из Краснодарского края.

«Я был слишком активным ребенком. Есть просто активные дети, есть гиперактивные, когда энергии очень много, и, как говорили педиатры, есть еще такие, как Владлен. Чтобы направить мою энергию в нужное русло, родители отдали меня в спорт. Мне тогда было пять лет. Все ребята были старше, сильнее, крупнее, и мне, конечно, доставалось, но все это было невероятно интересно. Я тогда смотрел на кассетах фильмы с Жан‑Клодом Ван Даммом, которые сильно меня мотивировали», – вспоминает он.

Еще в юности Владлен добился серьезных успехов в спорте, а в 16 лет уже сам стал тренером.

«Когда мой тренер переехал в Казань, мне было 17. Он позвал меня с собой. Здесь он решил открыть спортивный клуб для детей по дзюдо и самбо. Около трех лет я тренировал ребят, помогал развивать клуб, который работал при поддержке УФСИН. Дауфит Закирович Хамадишин, тогдашний глава ведомства, был нашим куратором», – рассказывает он.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

В 2006 году Владлен поступил на службу в УФСИН.

«Образ офицера всегда казался мне очень уважаемым. В моей семье все – врачи или военные на высоких должностях. Поэтому можно сказать, что служба – продолжение нашей семейной династии», – отмечает боец спецназа.

Он неоднократно представлял УФСИН на спортивных соревнованиях и занимал призовые места. В 2011 году одержал одну из самых значимых побед – получил краповый берет, высшую форму отличия в спецназе. Позже стал обладателем серебряного знака отличия.

О службе в спецназе рассказывать подробно нельзя – работа окутана служебной тайной. Но Владлен признается, что служба ему настолько нравится, что назвать будни «серыми» язык не поворачивается.

Задача спецназа в УФСИН – борьба с терроризмом и преступностью в местах лишения свободы, освобождение заложников, подавление бунтов и массовых беспорядков в колониях. В обязанности также входит защита сотрудников, обеспечение безопасности и конвоирование особо опасных осужденных. Спецназ выполняет самые сложные задачи, требующие высокой подготовки и решительности. В опыте бойцов – командировки в горячие точки и участие в контртеррористических операциях.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

«Служба в спецназе – настоящая мужская работа, она не для слабых людей. Это работа для тех, кто способен мыслить нестандартно и решать поставленные задачи. В спецназе служат интеллектуально сильные люди, которые никогда не скажут: “Это невозможно”. Для нас нет невыполнимых задач», – подчеркивает Владлен.

Он отмечает, что его окружает исключительно сильный и талантливый коллектив.

«Важно, кто окружает тебя. Каждый в нашем отряде – профессионал: один блестяще стреляет, и ты учишься у него; с другим есть здоровая конкуренция; третий мастер высотной подготовки; четвертый виртуозно использует подручные средства для самообороны – может, например, салфеткой удушить противника. От каждого берешь лучшее. У нас нет слабохарактерных – такие просто не выдержат», – уверен боец.