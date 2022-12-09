«Для нас этот балл был нужнее»: «Ак Барс» взял Омск и ушел на паузу на мажорной ноте

В заключительном матче перед паузой на «Матч Звезд» КХЛ «Ак Барс» впервые в сезоне одолел омский «Авангард» (2:3). Казанцы в очередной раз провалили первую двадцатиминутку, а затем на протяжении двух периодов героически пытались сравнять счет и все же вырвали победу в овертайме. Итоги матча «Ак Барс» – «Авангард» – в материале «ТИ-Спорт».

Игроки и тренеры «Ак Барса» перед матчем много говорили о дисциплине и сконцентрированности: ничего из этого не было исполнено в первом периоде Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» так и не научился начинать матч за здравие

Сколько бы мы ни ругали «Ак Барс» за провальный первый период из матча в матч, у казанцев так и не получается наладить игру в стартовой двадцатиминутке.

Перед встречей с «Авангардом» неоднократно говорилось, что омичи являются лидерами по реализации большинства (порядка 30% от общего числа попыток). Тренерский штаб «Ак Барса» много говорил в преддверии матча о дисциплине и сконцентрированности при игре в первом периоде. Игроки казанского клуба также заявляли о том, что для победы надо мало удаляться и играть как можно организованнее.

Парадоксально, но ничего из того, что было сказано тренерами и хоккеистами до матча, не было исполнено в первом периоде. Удаления «Ак Барса» сыпались градом в стартовой двадцатиминутке. Сначала Артем Галимов заработал абсолютно глупый штраф за неудачный силовой прием на Мирошниченко. Потом удалился Никита Евсеев за толчок клюшкой. Под занавес первого периода схватил удаление Кристиан Хенкель за игру высоко поднятой клюшкой. Итого – шесть минут большинства для «Авангарда».

«Ак Барс» вновь поставил себя в крайне тяжелые обстоятельства, когда надо было отыгрываться с 0:2 Фото: ak-bars.ru

Омичи с легкостью реализовали две из трех попыток при игре в численном превосходстве. Три шайбы забивать не стали, потому что, видимо, сами хотели голливудской концовки в овертайме. «Ак Барс» вновь поставил себя в крайне тяжелые обстоятельства, когда надо было отыгрываться с 0:2.

Исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко на послематчевой пресс-конференции сказал, что тренерский штаб казанцев внимательно разбирал большинство «Авангарда». Однако, судя по тому, что мы наблюдали по игре, анализ был довольно поверхностным, раз омичи без особого труда реализовывали свои попытки.

У «Ак Барса» появился характер, матчи с «Динамо» и «Авангардом» это доказали

Когда «Ак Барс» возглавлял Олег Знарок, сформировалась тенденция: если казанцы пропускали первыми или же проваливали начало матча, как правило, в игру они потом уже не возвращались. Сейчас же болельщики наблюдают совершенно полярную картину. Две победы «Ак Барса» в трех матчах при Бабенко являются волевыми.

Две победы «Ак Барса» в трех матчах при Бабенко стали волевыми Фото: ak-bars.ru

Эффект Зинэтулы Билялетдинова, наладившийся микроклимат в команде, неординарные решения или слова Юрия Бабенко в раздевалке – пока до конца не ясно, что повлияло на «Ак Барс».

В матче с «Динамо» «барсы» сравняли счет в матче за минуту до конца основного времени, а далее в овертайме спокойно дожали соперника на классе. В игре с «Барысом» «Ак Барс» также летел 0:2 после первых двадцати минут, но потом выдал два бодрых периода и сравнял счет в концовке матча.

В минувшем матче с «Авангардом» мы вновь увидели характер команды. Существенных претензий к «Ак Барсу» по второму и третьему периоду – нет. Команда реально билась за очки, лидеры старались и делали все от себя возможное. Было ощущение, что казанцы способны закончить матч в Омске даже в основное время, но судьба распорядилась иначе.

«Ребята – молодцы, не хотели проигрывать сегодня, это было видно с первых смен. Может быть, как раз такой супернастрой и сказался на ненужных удалениях. Но дальше мы неплохо провели второй и третий период, заслуженно победили, все молодцы, всех с победой. Особые установки на овертайм? Да, сказали, что нам этот балл нужнее», – подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Бабенко.

В минувшем матче с «Авангардом» мы вновь увидели характер «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» стал явно демонстрировать спортивную злость. Игроки будто бы хотят теперь в каждом матче реабилитироваться за два провальных предыдущих месяца («черный октябрь» и «черный ноябрь»). Если такой настрой у хоккеистов останется и в январе с февралем, болельщики могут смотреть с оптимизмом в сторону весенней части сезона.

«Ак Барс» уходит на перерыв до 19 декабря, что мы имеем на данный момент?

Бабенко провел в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Ак Барса» три игры. В каждом матче команда заработала минимум одно очко. Кардинальных изменений в игре пока не видно, но эмоциональное состояние игроков, микроклимат в команде, стоит признать, изменился.

Тандем Бабенко-Билялетдинов, как и обещал Марат Валиуллин, точно проработает до конца декабря. Ну а потом все будет зависеть скорее всего от результатов клуба.

Из серьезных соперников у «барсов» в декабре только «Металлург» и «Локомотив» Фото: ak-bars.ru

Различные слухи о новом тренере «Ак Барса» появляются в прессе чуть ли не ежечасно. Например, в последние дни активно обсуждается потенциальное приглашение в клуб на работу Дэвида Немировски. Ранее обсуждалась кандидатура Боба Хартли. Все это, безусловно, давит на нынешний тренерский штаб, а потому риски увеличиваются.

Из серьезных соперников у «Ак Барса» в декабре только «Металлург» и «Локомотив». Во многом именно эти встречи станут определяющими для новоиспеченного тренерского штаба «Ак Барса». Ближайший матч казанцы после паузы проведут дома против «Кунь Луня» 19 декабря.

Фото на анонсе: ak-bars.ru