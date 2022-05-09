«Для нас это святой праздник»: казанцы поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный полк»

В Казани сегодня прошла всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». По предварительным данным, участие в шествии приняли 170 тыс. человек. Длина маршрута составила 2,7 километра.

Колонна со Знаменем Победы, которое несли студенты Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева, начала движение на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, у Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Участники мероприятия с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла – прошли под песни военных лет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро», по Кремлевской и вышли на площадь Тысячелетия. По ходу всего маршрута дежурили сотрудники правоохранительных органов и автомобили скорой помощи.

Акцию поддержали люди разных возрастов, многие — целыми семьями. Так, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что пришла со своей мамой, тетей, сестрой, детьми и племянниками.

«Для нашей семьи это великий праздник. Нет в России семьи такой, где бы не было своего героя. У меня оба дедушки были участниками Великой Отечественной войны. Папа моей мамы Карим Халиков сначала участвовал в Советско-финской войне, затем в освобождении Белоруссии, Украины, Польши и дошел до Берлина. Он вернулся в родной Апастовский район только в 1946 году. Дедушка со стороны папы и дедушка моего мужа тоже дошли до Берлина. Поэтому для нас это святой праздник, великий день», – поделилась она.

Депутат Казгордумы Руслан Дуженков также принял участие в акции вместе со своей семьей. В руках он держал портрет своего деда со стороны матери Салима Темьянова. «Он служил рядовым матросом. Шел во второй колонне после основных войск, потому что был в возрасте. Я его не застал, он умер в 1963 году. Важно сохранить те традиции, которые заложены нашими предками. Думаю, что сейчас как раз это необходимо, чтобы наши дети помнили, знали и делали выводы из той истории», – сказал депутат.

Другая участница «Бессмертного полка» Диана Ивлева пришла с портретом своего деда – старшего лейтенанта Исхака Шарапова. «Он прошел всю войну, служил в инженерных войсках. Занимался разминированием. Дожил до 84 лет. Он много рассказывал про войну. У нас даже есть видеокассеты с записью. В 21 год, совсем мальчишкой, пошел на фронт и прошел практически всю войну. В 1944 году был ранен, его мобилизовали. Наверное, эти ранения сказались на его профессии – он стал врачом. Это гордость нашей семьи, поэтому мы каждый год участвуем в “Бессмертном полку”. Это для нас святое», – подчеркнула она.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков прошел маршрут «Бессмертного полка» с портретами своих дедов – родного и двоюродного. «Они родные братья. Мой дед Халяф Бикбулатов был в пехоте, его родной брат Фарах – полковник авиации, был летчиком. Это по линии мамы. А мой зять пришел с портретом своего деда, он тоже участник войны. Мы каждый год участвуем в акции. Когда была пандемия, то принимали участие онлайн», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к шествию «Бессмертного полка» присоединился Президент Татарстана Рустам Минниханов, который прошел весь маршрут вместе с сыном.