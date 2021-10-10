«Для нас это шок»: глава аэроклуба Мензелинска о крушении самолета

Начальник Мензелинского филиала Центрального Аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» утреннюю авиакатастрофу в Мензелинске. В частности, он сообщил, что пилоты самолета действовали правильно и делали все возможное, чтобы избежать трагедии.

«Это были высококвалифицированные летчики, пилоты, командиры корабля, очень известные в наших кругах. Поэтому ошибки с их стороны я практически исключаю. Все покажет следствие, никаких предпосылок не было: этот самолет работал вчера прекраснейшим образом. Сегодня перед полетом также были проверки, никаких предпосылок – взлетел нормально. Вот на высоте 70 метров прозвучала команда об отказе двигателя. Пилоты действовали согласно всем инструкциям. К сожалению, не дотянули, не смогли сделать посадку», – сообщил Равиль Нурмехаметов.

Начальник аэроклуба подчеркнул, что подобные варианты чрезвычайных происшествий отрабатывались ранее.

«Самолет хорошо спроектирован, он может и садиться в полях, и взлетать с них. Можно было [сесть] на воду, можно было в поле – тут надо разбираться, человеческий фактор и технический. Самолет исправен, люди очень опытные, тут надо расследовать, чтобы не было разных домыслов» – добавил начальник аэроклуба.

Он заявил, что аэродром работает уже 18 лет, в течение десяти лет у них тренируются космонавты.

«Чемпионат мира тут проводился, чемпионат европы. Мы достаточно серьезная организация с серьезным документооборотом и технической поддержкой. Все люди аттестованы, для нас это шок», – заключил Равиль Нурмехаметов.

Он добавил, что пока не знает, как будет работать аэроклуб дальше. По его словам, на время следствия, работа клуба будет приостановлена.