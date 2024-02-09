«Для нас это – приоритет»: в Татарстане открыли Год научно-технологического развития

До начала официальной части глава Минобрнауки ознакомился с научными проектами отделений академии и осмотрел экспозицию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Научное сообщество Татарстана имеет все основания гордиться своими достижениями»

Торжественное собрание в честь Дня российской науки прошло в Академии наук Татарстана. На мероприятие пригласили министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

До начала официальной части глава Минобрнауки и Раис республики Рустам Минниханов ознакомились с научными проектами отделений академии и осмотрели экспозицию, посвященную Дню российской науки и Году научно-технологического развития в Татарстане.

Открылось собрание гимном ученых, который прозвучал впервые. А исполнил его хор научного сообщества Татарстана. Причем текст гимна транслировался на экране, чтобы все собравшиеся могли подпевать вокалистам.

Об открытии Года научно-технологического развития в республике объявил Рустам Минниханов. «Мы показываем всем, что для нас это – приоритет. Научное сообщество Татарстана имеет все основания гордиться своими достижениями. Республика представлена во всех мероприятиях национального проекта "Наука и университеты"», – сказал Минниханов.

Открылось собрание гимном ученых, который прозвучал впервые. А исполнил его хор научного сообщества Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ напомнил, что пять татарстанских вузов вошли в «элиту отечественного высшего образования», став участниками программы «Приоритет 2030». Два из них получили специальный грант. «Надеюсь, в будущем их число увеличится», – подчеркнул он.

Кроме того, работают шесть передовых инженерных школ, которые ведут подготовку высококвалифицированных специалистов и разрабатывают технологические решения для базовых отраслей экономики.

«В Нижнекамске ведется реконструкция и технологическое перевооружение еще одного университетского кампуса. В планах с "СИБУРом" – создание в Татарстане корпоративного научно-технического центра нового поколения. Он объединит ресурсы всех исследовательских подразделений компании. В ближайшее время будет закладка этого центра», – отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Мы вместе успешно нейтрализуем все попытки деструктивных сил изолировать Россию и ее регионы в глобальных научно-образовательных процессах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Стратегический разворот в направлении дружественных стран, с Запада на Восток, неизбежен»

В Татарстане ежегодные затраты на исследования и разработки приблизились к 30 млрд рублей, сообщил Раис РТ. «Впервые в истории современной России численность ученых в Татарстане превысила 14 тыс. человек. По доле молодых исследователей республика ощутимо превосходит средний уровень по нашей стране», – заметил он.

За последние два года в Татарстане введены в эксплуатацию новые студенческие общежития более чем на 2 тыс. мест, добавил Минниханов.

По его словам, в республике продолжается переформатирование международных образовательных и научно-технических связей. Руководитель республики убежден, что стратегический разворот в направлении дружественных стран, с Запада на Восток, неизбежен.

«Сегодня в зале руководители и сотрудники генеральных консульств в нашей стране. Мы вместе успешно нейтрализуем все попытки деструктивных сил изолировать Россию и ее регионы в глобальных научно-образовательных процессах», – заявил он.

Минниханов напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу по достижению технологического суверенитета России. «Для ее решения необходимо мобилизовать усилия органов государственной власти, местного самоуправления, академического, вузовского и делового сообщества», – подчеркнул он.

Валерий Фальков отметил, что в Татарстане созданы условия для работы ученых и ведения бизнеса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очень значимо, что республика весь год посвящает научно-технологическому развитию»

Татарстан принимает самое активное участие в решении всех задач Десятилетия науки и технологий, которое ранее объявил Президент России Владимир Путин, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В 2022 году в России стартовало Десятилетие науки и технологий. Его ключевые задачи – вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков к решению важных задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки», – рассказал глава Минобрнауки.

Фальков отметил, что в Татарстане созданы условия для работы ученых и ведения бизнеса. Более того, органы власти принимают непосредственное участие в развитии сферы исследований и разработок. «Благодаря этому Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ», – подчеркнул он.

Министр заметил, что динамичное развитие науки происходит в университетах республики, где создаются новые исследовательские подразделения, в том числе по федеральным программам. «Татарстан и расположенные на его территории научно-образовательные организации активно участвуют во всех федеральных программах. В университетах создаются передовые инженерные школы, развивается университетское технологическое предпринимательство. Все это направлено на привлечение талантливой молодежи в науку и сферу разработок», – констатировал он.

По словам Фалькова, в Татарстане растет удельный вес занятых исследованиями и разработками, а предпринимательский сектор все активнее вкладывается в науку. Он убежден, что все это результат эффективной работы региона в сфере науки и технологий.

В завершение своего приветствия Фальков поздравил ученых с открытием Года научно-технологического развития в Татарстане, добавив, что «это очень хороший опыт и пример для многих регионов». «Очень значимо, что республика весь год посвящает научно-технологическому развитию», – отметил он.

Рифкат Минниханов: «Реанимирован научно-образовательный центр мирового уровня. Мы уже представили часть проектов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надеюсь, что у нас появятся и региональные передовые инженерные школы»

Сегодня Академия наук Татарстана представляет собой серьезную структуру, куда входит 12 институтов, центров и семь отделений. Появились подразделения по конгрессно-выставочной деятельности, взаимодействию с общественностью и СМИ, популяризации науки, рассказал руководитель этой организации Рифкат Минниханов.

По его словам, присоединены три новые структуры – Институт истории имени Ш. Марджани, Центр перспективных экономических исследований, Научный центр безопасности жизнедеятельности. «В связи с этим считаем, что экспертная и аналитическая часть академии еще более усилились», – заявил докладчик.

Кроме того, учреждено звание «Профессор Академии наук Республики Татарстан», и в ближайшее время на него будет объявлен конкурс. Его кандидатом может стать любой ученый, имеющий научные достижения, в возрасте до 50 лет.

«Реанимирован научно-образовательный центр мирового уровня. Мы уже представили часть проектов», – отметил Минниханов.

Основные направления деятельности центра – новая химия, нефтехимия и новые материалы; машиностроение и приборостроение; биотехнологии и агропромышленный комплекс; медицина и здоровье человека; информационные и телекоммуникационные технологии.

Президент Академии наук РТ также сообщил, что уже началась работа по созданию региональных передовых инженерных школ. Такое поручение ранее дал Раис Татарстана. «Надеюсь, что кроме федеральных у нас появятся и региональные передовые инженерные школы», – сказал докладчик.

По его мнению, весь потенциал и подходы академии позволят выполнить поручение Владимира Путина. В частности, глава государства поручил обеспечить присутствие России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. «У нас потенциал есть», – заключил Минниханов.