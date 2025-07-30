«Для нас это большой вызов» - Владимир Леонов о ЧР по легкой атлетике в Казани

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Министр спорта РТ Владимир Леонов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования пройдут в Казани с 7 по 10 августа на Центральном стадионе.

«Через неделю мы открываем чемпионат России по легкой атлетике. Для нас это большой вызов. Давно готовимся к соревнованиям совместно с Федерацией легкой атлетики. Спасибо им большое за их профессионализм. Мы уверены, что проведем мероприятие на высочайшем уровне. Казань много чего проводила в последние годы. Отлично прошли соревнования Игр БРИКС в прошлом году. Привели мы в порядок Центральный стадион. Сейчас заканчиваем там косметический ремонт. На мой взгляд, это на данный момент один из лучших стадионов России по легкой атлетике.

Отмечу, что мы подготовили большую программу для всех гостей. Это будет не только про спорт, но и про различные развлечения. Ожидаем много зрителей на трибунах. К этому часу мы уже реализовали почти 20 тысяч билетов на соревнования.

Нам отрадно, что топовые спортсмены приедут в Казань в августе. С нетерпением ждем 7-го числа яркую церемонию открытия. Ждем также отличных результатов. Из Татарстана на чемпионате России по легкой атлетике примут участие 30 спортсменов. Надеемся на их успешное выступление. Сделаем от нас все зависящее, чтобы спортсменам было комфортно пребывать в Казани в дни соревнований. Обеспечим безопасность, покажем гостеприимство. Всех разместим, всех накормим», – сказал Леонов на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС.