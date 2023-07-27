Для «Народной лодки» в Свияжске соорудят сцену из корабля-карбаса

Фото: © «Татар-информ»

На набережной острова-града Свияжск 5 и 6 августа пройдет фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремёсел «Народная лодка». Гостей ждет насыщенная программа — на воде и на суше.

«В этом году мы увеличили количество развлечений на воде. Попросили капитанов организовать прогулки на их судах и привлекли прокат сап-бордов. Ну и главный вызов для мужской части оргкомитета — это постройка сцены из настоящего корабля-карбаса», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы острова-града Юлия Нуреева.

Фестиваль стартует с парада судов — парусные яхты со всего Поволжья придут по воде к берегу Свияжска.

В течение двух дней на набережной Свияжска будут пришвартованы суда, на которых все желающие смогут совершить прогулку, для этого нужно обратиться к капитанам кораблей. Также будет организована площадка радиоуправляемых парусных моделей. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в соревнованиях на гребных лодка и сапах.

Сценой для музыкальных и театральных коллективов послужит девятиметровый карбас (парусно-гребное промысловое и транспортное судно) «Христофор». В программе заявлены мэтр русского фолка Сергей Старостин, этно-певец и сказитель Александр Маточкин, группа «Медвежий угол» и легендарные «Митьки». Музыканты не только споют, но и проведут художественные мастер-классы на офортном станке для всех желающих.

Академическая музыкальная программа подготовлена при участии известной казанской певицы, исполнительницы романсов Юлии Зиганшиной.

«В прошлый раз в дни фестиваля в Свияжске побывало около 18 тыс. гостей. Не меньшее количество ожидается и в этом году», — сообщила Нуреева.

Дебаркадер №721 станет площадкой лектория. Большая ремесленная ярмарка и зона мастер-классов дополнят общую картину фестиваля. Юным посетителям тоже скучать не придётся, для них организована специальная театральная и игровая программа.

Мастер-классы по волжской кухне с дегустацией проведёт эксперт исторической русской кухни Максим Сырников.

«Кроме вкусных мастер-класснов от Максима Павловича на фестивале будет тематическая фуд-зона, например, похлебочная „Юшка“ из Санкт-Петербурга. Они приготовят, среди прочего, карельскую уху из лосося на сливках и валаамские щи», — поделилась собеседница агентства.

Вход на фестиваль бесплатный.

Фото: © «Татар-информ»