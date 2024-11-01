Для музейно-образовательного центра в Елабуге приобрели робота и виртуальные примерочные

Фото: пресс-служба Минкульта Татарстана

В Елабуге проводится ремонт Детского музейно-образовательного центра. В рамках национального проекта «Культура» для него закупают необходимое мультимедийное оборудование, сообщили в пресс-службе Минкульта РТ.

Так, в помещениях уже появились выставочные витрины, доставлены электронные примерочные для разделов «Мир вокруг нас» и «Мир знаний». Благодаря им юные посетители смогут примерить виртуальные копии костюмов путешественников разных эпох, национальные костюмы.

Приобрели для центра и робота по имени Глаша, который будет общаться с посетителями и делать фотографии.

Самой долгожданной новинкой центра стал интерактивный глобус — мультимедийная система с цифровым глобусом, большими экранами и сенсорным киоском управления. Оборудование создано по конкретному техническому заданию и запросам по наполнению контентом.

Ожидается, что гости центра смогут совершить виртуальные прогулки по Земле и больше узнать о животных, жителях морей и лесов, климатических особенностях разных стран мира. Поставили новинку в дни саммита БРИКС в Казани, поэтому зрители уже имели возможность познакомиться с интерактивной презентацией о событии, с историей и географией Казани, государственной символикой стран — основательниц объединения.

По словам генерального директора ЕГМЗ Гульзады Руденко, будущий Детский музейно-образовательный центр в Елабуге станет центром притяжения как юных, так и взрослых посетителей со всей Камской промышленной агломерации. Этот проект осуществляется под патронажем Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.