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«Для молодых поколений нет границ»: Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи
Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, которое проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
«Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны», – сказал глава государства.
Он отметил, что открытость молодого поколения демонстрирует и то, что организаторы события получили сотни тысяч заявок на участие в фестивале из 190 стран мира.
«И единственное, о чём мы жалеем, что не смогли принять всех. Сейчас на этой арене собрались представители почти 300 разных народов. Мы в России хорошо знаем, каким богатством является такое многообразие, каким мощным позитивным зарядом развития и духовного взаимообогащения оно обладает», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что многонациональная Россия сложена из сотен культур, языков, традиций, братство народов всегда было и остается главной опорой страны, ее преимуществом и силой.
«Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм. Многонациональное единство для нас – величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество», – сказал Путин.
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