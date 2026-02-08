Для молодых экологов стартует проект «Заповедный Татарстан» с практикой в заповеднике

С марта 2026 года в РТ стартует новый масштабный эколого-просветительский проект «Заповедный Татарстан». Инициатором выступает региональная молодежная экологическая общественная организация «Будет чисто» при поддержке Минэкологии республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатива направлена на повышение экологической культуры среди представителей молодежи и развитие волонтерства на особо охраняемых природных территориях - в поддержку целей национального проекта «Экологическое благополучие».

Для участия в кадровой школе приглашаются учащиеся классов с 8-го по11-й и студенты, увлеченные вопросами охраны природы. Чтобы претендовать на место, необходимо подать онлайн-заявку до 26 февраля текущего года включительно по этой ссылке.

После конкурсного отбора 40 участников отправятся на очный трехдневный интенсив, который пройдет на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». Программа будет состоять из лекций и мастер-классов от ведущих экспертов в сфере экологии и заповедного дела. Предусмотрено также выполнение конкурсных заданий по популяризации особо охраняемых территорий.

Главный приз ждет десятерых самых активных и инициативных участников. Они получат уникальную возможность пройти четырехдневную стажировку в Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике. Здесь молодые люди смогут изнутри познакомиться с работой по охране природы и пообщаться со специалистами.

Организаторами проекта выступают молодежная организация «Будет чисто» РТ совместно с ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник» и Государственным комитетом РТ по биологическим ресурсам при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, с использованием гранта Президента РФ.

Полная информация о проекте и условия участия доступны по следующей ссылке.