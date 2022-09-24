«Для бабушки это важно»: сын араба из Йемена сажает лес и обустраивает родники Татарстана

Внук народной артистки Татарстана Гульзады Сафиуллиной Аммар Аль-Анси уверен, что инвестиции в экологию принесут ему прибыль. Он сажает деревья, снял фильм о лесе, восстанавливает и благоустраивает родники. О личной жизни и экопроектах житель Казани рассказал ИА «Татар-информ».

Аммар Аль-Анси благоустроил родник в Русско-Немецкой Швейцарии и в родной деревне бабушки в Арском районе Татарстана, участвовал в акциях по посадкам леса. Фото: предоставлено Аммаром Аль-Анси

Родители Аммара познакомились на вечере интернациональной дружбы

В свои 30 лет Аммар Аль-Анси успел собрать копилку экодел. Он благоустроил родник в Русско-Немецкой Швейцарии и в родной деревне бабушки в Арском районе Татарстана, участвовал в акциях по посадкам леса. Кроме того, выиграл грант и снял фильм-исследование о взаимоотношениях человека и леса с участием 16 экспертов из разных отраслей. Премьера снятой на территории Татарстана картины «Леспублика» состоялась в этом году. Как так получилось, что мужчина с арабскими корнями сажает леса в Татарстане?

«У меня отец – араб из Йемена, а мама – татарка из Казани. Отец приехал учиться в Казанское артиллерийское училище. Здесь познакомился с мамой, так появилась семья», - рассказал Аммар.

Оказывается, его мама училась в КФУ, была активисткой клуба интернациональной дружбы, в который входили российские и иностранные студенты. Клуб объединял молодежь из разных стран. Студентка организовывала различные мероприятия, а молодые люди из Йемена, которые учились в КФУ, пригласили на одну из таких встреч его будущего отца Джамала.

«Они познакомились на мероприятии. Мой отец нашел номер телефона мамы, позвонил ей, потом они увиделись, стали общаться. Вскоре возникла симпатия друг к другу, и отец сказал, что намерен жениться», - продолжил рассказ собеседник.

В свои 30 лет Аммар Аль-Анси успел собрать копилку экодел. Фото: предоставлено Тимуром Ескараевым

Аммар – старший ребенок в семье, родился в Казани, у него есть младшие брат и сестра. Родители назвали первенца в честь прадеда.

«Отца моей бабушки – народной артистки РТ Гульзады Сафиуллиной звали Гумар. Это по-арабски означает Умар, Омар. Мне дали похожее имя – Аммар, что означает строитель, созидатель», - пояснил спикер.

Когда Аммару исполнился один год, его родители поехали в Йемен, к отцу на родину. Прожив там два года, семья вернулась в Казань. После этого молодой человек еще два раза был в Йемене, ездил, чтобы познакомиться с родственниками, изучить обычаи и культуру предков. После школы поступил в Казанский государственный медицинский университет, где учился на педиатра четыре года.

«Уже на втором-третьем курсе понял, что не буду заниматься медициной. Лечить людей – благородное дело, но на тот момент мне казалось, что нужно искоренять причины болезни, а не бороться с их последствиями. Сейчас я испытываю огромное уважение к одногруппникам, которые стали врачами, они выбрали достойный и нелегкий путь. Я же занимался бизнесом, строительством и общественными работами», - добавил собеседник.

Уйдя из медицины, Аммар организовал клуб парламентских дебатов. Вскоре движение разрослось, к нему присоединилось около десятка вузов по всей республике. Сейчас он работает со стартапами в разных сферах, но надеется, что в будущем будет заниматься лишь проектами экологической направленности.

«Мне природа и экологический образ жизни были интересны со школы. Активно участвовать в акциях по посадке деревьев начал в 2014-2015 годах. Присоединился к волонтерам, увидел, что этим занимаются многие люди, узнал, какую роль деревья играют на Земле. Тогда я познакомился с учеными аграрного университета, начал изучать различные материалы и осознал, что большинство людей недооценивает роль и значение леса», - сообщил Аммар.

Сейчас собеседник «Татар-информа» учится на эколога на «заочке» в Питере.

Чтобы снять «Леспублику», написал более 30 заявок и выиграл два гранта

Житель Казани узнал от экспертов, что в Татарстане около 16% территорий покрыто лесом. Чтобы территория региона была более экоустойчивой, лесами должно быть покрыто не менее 25%. Тогда молодой человек задумался, как увеличить этот показатель, и какой личный вклад в это дело может внести. Так зародилась идея снять фильм про леса с участием множества экспертов, чтобы люди задумались, каким воздухом дышат, обратили внимание на экологическую проблему. «Леспублику» сейчас показывают в кинотеатрах, картина участвует в фестивале.

«Мы сняли фильм на грантовые деньги, плюс я сам добавил свою небольшую часть. Я выиграл два гранта, для этого написал более 30 заявок. Поскольку у меня не было опыта в данной области, ушло много времени – почти год моей жизни. Есть люди, которые умудряются зарабатывать на грантах, но мне эта история сейчас не интересна. Можно зарабатывать через бизнес, а экологией заниматься в свободное время для души», - пояснил автор идеи и продюсер фильма.

В «Леспублике» сказано, чтобы восстановить леса на земле, каждый человек должен посадить примерно 300 деревьев. Эти цифры были получены в ходе исследования, проведенного в Швейцарии.

«В Швейцарии посчитали, сколько деревьев нужно посадить на Земле, чтобы полностью восстановить углеродный баланс и решить проблему парникового эффекта. Мы переложили эту цифру на количество людей на Земле, предварительно умножив ее в несколько раз с учетом того, что не все деревья приживаются. Исходя из этого, получили количество деревьев», - пояснил автор сценария.

Снятые в фильме эксперты говорят, что Татарстан – малолесный регион, из-за этого страдает сельское хозяйство, ежегодно из сельхозоборота выбывает несколько тысяч гектаров.

«Мы общались с Комитетом по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ, и они подтвердили эту статистику. Если бы росли деревья вдоль полей и оврагов, то ситуация была бы лучше, потому что когда овраг размывается каждую весну, происходит эрозия почвы. Кроме того, деревья защищают реки от диффузного стока», - проинформировал Аммар.

Если вдоль рек высадить леса, то корни деревьев будут скреплять почву, защищать берега от размывания и фильтровать сток в реку. Эксперты Минэкологии РТ применяют эту технологию по программе оздоровления Волги. Если деревья растут в достаточном количестве в городах, то повышается влажность воздуха, что более комфортно для людей. Зеленый каркас вокруг городов в целом благоприятно влияет на микроклимат.

Аммар Аль-Анси сам снялся в роли главного героя в фильме «Леспублика». В конце фильма герой, тяжело дыша, падает на землю. Фото: youtube.com

Аммар Аль-Анси сам снялся в роли главного героя в фильме «Леспублика». Начало картины интригующее - мужчина бредет по серому пустынному пейзажу в противогазе. «Это была идея второго сценариста - Асии Васкез. Она считает, что если бы мы сняли просто учебный фильм о лесе, он мало кого бы заинтересовал. Людям нужно показать возможные последствия того, что сейчас происходит. На самом деле все к этому идет - кислорода становится меньше, а углекислого газа больше, из-за этого страдает природа и все живые организмы, хотя исследования показывают, что эти механизмы еще сложнее. Мы решили через такой яркий образ донести проблему до зрителя», - пояснил автор сценария.

В конце фильма герой, тяжело дыша, падает на землю. Он умирает?

«Это открытый конец, у меня действительно сейчас нет ответа на этот вопрос. Возможно, герой не задохнется. Каждый может ответить на этот вопрос сам. У меня есть идея снять продолжение фильма», - поделился собеседник.

«Экология - одно из самых перспективных направлений для стартапов, потому что с каждым годом востребованность в них будет выше», - считает Аммар Фото: предоставлено Аммаром Аль-Анси

«Сажать деревья – не только доброе дело, но и большая перспектива с финансовой точки зрения»

Сначала Аммар считал, что экодела никак не связаны с бизнесом, на них невозможно заработать. Поэтому решил, что это будет его хобби. Но со временем разглядел в посадках леса новые возможности, изучил уже реализованные другими людьми проекты по экологии. Сажать деревья – не только доброе, хорошее дело, но и большая перспектива, в том числе и с финансовой точки зрения, отметил сон.

Так можно ли коммерциализировать экологическую деятельность? Житель Казани считает, что можно. Во-первых, есть технологии, связанные с альтернативной энергетикой и природными материалами, их переработкой. Если эту технологию найти и реализовать, то это будет отличная идея для стартапа, потому что государство и многие корпорации заинтересованы в том, чтобы внедрять такие проекты. С одной стороны это дело весьма трудоемкое, потому, что нужно провести немало исследований, могут возникнуть трудности при внедрении самого проекта. Но с другой стороны есть десятки международных экологических проектов, которые уже воплощены в жизнь и имеют серьезную капитализацию.

«Экология - одно из самых перспективных направлений для стартапов, потому что с каждым годом востребованность в них будет выше», - считает Аммар.

Деревья по мере своего роста поглощают углекислый газ. Можно посчитать, сколько углекислого газа они поглотили. При этом существует международный рынок квот на выбросы углекислого газа.

«Углеродные квоты и кредиты продаются. Есть организации в Европе, Америке, Арабских странах, Китае, которые, чтобы компенсировать углеродный след, эти квоты покупают. Если они их не купят, им придется заплатить штрафы. Кроме того, для потребителей многих стран важно видеть, что организация углеродно нейтральна. Поэтому есть спрос на эти углеродные квоты и кредиты. Деревья ценны и помимо углерода. Как говорят эксперты, леса – это настоящий Пенсионный фонд нашей страны. Они растут, играя все большую роль в экосистеме с каждым годом и увеличиваясь в стоимости как посадочный материал или источник древесины. Модель частного лесоводства уже много лет применяется в мире, в России это начинается и дело времени, когда станет популярным средством для инвестирования», - говорит экоактивист.

Аммар вместе с единомышленниками просчитал, сколько углекислого газа будет поглощать определенное количество посаженных деревьев, и даже нашел европейскую организацию, которая может сертифицировать такую деятельность или продавать квоты на международном рынке.

«У нас были встречи на эту тему с учеными КФУ и Аграрного университета, но во время спецоперации проект реализовать в России с прицелом на европейский рынок невозможно. Сейчас мы рассматриваем другие возможности, которые есть внутри страны», - отметил автор идеи.

А пока он просто продолжает сажать деревья и работать над новыми концепциями.

«Идей для стартапов много, и многие из них начинают реализовывать в мире и России. Я вижу, что они способны привлекать инвестиции, превращаться в серьезные международные проекты. Это производство мебели и одежды из биоразлагаемых материалов, строительство и урбанистика, проекты по переработке», - добавил собеседник

В августе житель Татарстана занялся реконструкцией родника в деревне бабушки совместно с родственниками и местными жителями Фото: предоставлено Тимуром Ескараевым

Обустроил родники в Русско-Немецкой Швейцарии и в деревне бабушки Гульзады

Обустроить два родника в 2022 году – такое намерение появилось у Аммара в новогоднюю ночь, и оно уже выполнено. Почему именно родники? Потому что с ними связаны детские воспоминания. Впервые он наблюдал за восстановлением родника в пять лет, это было в селе Шека Арского района.

«У нас собрались родственники в родной деревне бабушки. Это был родник, из которого люди раньше пили воду, когда не было централизованного водоснабжения. Родник расчистили, поставили трубу, небольшой деревянный сруб сверху и табличку, а также благоустроили дорожку», - вспоминает любитель экологии.

С тех прошло около 25 лет. Напор воды снизился, фундамент начал разрушаться, крыша сруба провалилась, на родник свалилось дерево. Пришло время наводить порядок. В августе житель Татарстана занялся реконструкцией родника в деревне бабушки совместно с родственниками и местными жителями.

«Для моей бабушки это очень важно. В городе много людей, а там небольшая деревня. В дома провели водопровод, поэтому родниками не пользуются. Без ухода они приходят в плохое состояние. Жители деревни, в детстве пользовавшиеся водой из родника, приняли участие в его восстановлении. Привели в порядок мостик, выложили камень, укрепили родник глиной», – пояснил спикер.

Кроме того, мужчина недавно участвовал в конкурсе «100 лидеров Татарстана», одним из этапов которого стал «Соль Земли». Участникам нужно было найти людей, бескорыстно делающих добрые дела, и помочь им.

«Я вспомнил об идее с родниками и намерении их возрождать. Связался с казанскими активистами Тимуром Ескараевым и Антоном Бортяковым, спросил про родники. Они рассказали о родниках Русско-Немецкой Швейцарии, мы сходили на место, увидели, что рядом лежат шины, тропинка выложена из строительного мусора. К тому же мне рассказали, что у родника большая история, его водами пользовались жители древнейшего на территории Казани поселения несколько тысяч лет назад», – отметил собеседник.

Участники акции вывезли строительный мусор, сняли пробы воды, привезли новый камень, выложили им тропинку, обустроили площадку. Аммар заказал табличку с информацией об истории родника и составе воды. Теперь осталось установить ее и мостик, и проект будет завершенным.

В дальнейшем активист планирует заняться благоустройством других родников в Русско-Немецкой Швейцарии, а также в других местах в Казани. Собирается благоустраивать не менее двух родников в год. Но все-таки могут ли инвестиции в экологию принести доход?

«Думаю, что масштаб экологических проблем настолько велик, что на их решении можно заработать. Иначе мы просто начнем захлебываться в своем мусоре. Те, кто предлагает работающие технологии, имеют отличные перспективы. Мне кажется, что можно делать экологические вещи и зарабатывать на этом, меняя старую парадигму, когда человек зарабатывал на чем-то неэкологичном, а потом этот заработок тратил на что-то экологичное. Надо просто перестраивать мышление в голове»», - подчеркнул Аммар.

Он старается учиться новой парадигме сам и на собственном примере прививает любовь к природе у своей трехлетней дочери Латифы. В момент нашей беседы Аммар находился на Камчатке. С проектом по посадке деревьев он победил на всероссийского конкурсе «Твой ход». Призом стала поездка на Камчатку, где вместе с другими участниками они разрабатывали проекты по экологизации Камчатки и расчищали территорию природного парка.