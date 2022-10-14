Для мобилизованных татарстанцев организовали курсы боевых единоборств

В программу подготовки мобилизованных на базе «Казань Экспо» и танкового полигона включили дополнительные занятия по самбо. Это основной прикладной вид единоборств силовиков, который наиболее эффективен для нейтрализации противника при самообороне.

Планируется, что занятия охватят весь личный состав, находящийся на мобилизационном пункте. В течение двух месяцев, до декабря, тренеры республиканской школы олимпийского резерва «Батыр» будут преподавать личному составу основы курса по самбо. Тренировки будут проходить ежедневно в течение четырех часов.

Помимо занятий самбо в «Казань Экспо» установили оборудование для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», чтобы солдаты, призванные по частичной мобилизации, могли укрепить свои физические качества, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Курсы организованы Минспорта РТ совместно с Федерацией самбо РТ.