Для мобилизованных альметьевцев в танковом училище выступила группа «Волга-Волга»

Для мобилизованных жителей Альметьевска на сборном пункте в Казанском танковом училище состоялся концерт. На сцену вышли танцевальный ансамбль «Мириданс», балалаечник Адель Мотыгуллин и группа «Волга-Волга», которая в течение 40 минут исполняла свои хиты : «Мой адрес: Советский союз», «Течет река Волга», «Тала-тала», «Волна» и другие.

Солдат приветствовала ведущая концерта. «Сегодня вы не просто солдаты, призванные на защиту Родины, вы делаете новую историю мира. Боевая подготовка и учения — это очень важный этап на пути к Победе, а воинская дисциплина, это в первую очередь сохраненная жизнь солдата, именно она обеспечивает успех для всей армии. Вы для нас уже герои, настоящие воины отечества. И сегодня здесь в поддержку боевого духа, братского товарищества, сплоченности мы вновь приехали со своей творческой командой! Мы искренне надеемся, что наша встреча подарит вам хорошее настроение, укрепит вашу уверенность в себе и напомнит о поддержке родного края, родного дома», — обратилась к мобилизованным ведущая.

Также ко всем присутствующим обратился глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. «Для нас большая честь находиться здесь. Мы вами очень гордимся. Когда мы вас провожали, говорили, что сегодня мы провожаем вас как настоящих героев. Вы те ребята, которые не боятся вызова и готовы исполнять свой воинский долг», — отметил глава района.

Сегодня с семи утра возле ДК «Нефтьче» в Альметьевске проходит отправка мобилизованных граждан. Из нефтеграда на сборный пункт в Казань под аплодисменты отправились два автобуса.

Проводить их пришли родные и близкие люди, представители власти и духовенства. «Те, кто сегодня стоит здесь на площади, скоро присоединятся к своим товарищам, которые находятся на боевом слаживании. Главное пожелание, чтобы вы достойно исполняли свой воинский и гражданский долг. Служите достойно! Мы своих не бросаем. Алга!» — обратился ко всем глава района Тимур Нагуманов.