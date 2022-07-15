Для многодетных семей в Пестречинском районе РТ отремонтируют 5 километров дорог

В этом году в селах Пестречинского района отремонтируют 5 километров дорог. В частности, запланировано устройство подъездных путей к деревне Кызыл Яшьлер на ул.Пекарная. Также работы пройдут на семи улицах села Гильдеево и на четырех улицах села Ленино-Кокушкино.

«В Пестречинском районе действует три программы по приведению дорожно-уличной сети местного значения в нормативное состояние. Это ремонт дорожно-уличной сети с переходным типом покрытия, с асфальтобетонным покрытием и программа, направленная на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

По словам собеседницы агентства, по первой программе запланированы мероприятия на общую сумму 20 млн рублей в селах Ленино-Кокушкино, Уланово, Кощаково, Старое Шигалеево, Званка, Шали и Пестрецы.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

По второй программе лимит составляет 15 млн рублей. Дороги по ней отремонтируют отремонтировано на ул.Тазиева в селе Шали, на ул. Юбилейная в селе Ленино-Кокушкино и на ул. Гаврилова в Пестрецах.

По программе «Муниципальный дорожный фонд» запланированы мероприятия на сумму 32,2 млн рублей. Ремонт дорожного покрытия придет в селах Пестрецы, Ленино-Кокушкино, Шали. Кроме проезжей части планируется обновить тротуары.

Также в населенных пунктах района ведутся работы про программе самообложения: дороги отсыпают щебнем в Екатерининском, Кощаковском, Ленинско-Кокушкинском, Надеждинском, Пимерском, Кряш-Сердинском, Тат-Ходяшевском и Янцеварском сельских поселениях.