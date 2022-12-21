Для мировых судей в России разрабатывают систему проведения процессов по ВКС

Минцифры России вместе с Татарстаном разрабатывают систему для мировых судей, благодаря которой все судебные заседания будут проводиться по видеоконференцсвязи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Данный проект входит в национальную программу «Цифровая экономика России». Сервис планируют запустить в конце 2023 года.

«С учетом последних событий запуск сервиса может отложиться на поздний срок. Так как материально-техническую базу должны были закупить в этом году за счет федерального и республиканского бюджета. Но из-за происходящих событий этого сделано не было», – отметил Рустем Загидуллин.

Тем не менее, Загидуллин дает положительные прогнозы и уверен, что проблема с закупкой базы в скором времени разрешится. Проект позволит сделать посещения судов в режиме онлайн, а значит людям не придется тратить время на дорогу, и они смогут быстро получить решение суда.