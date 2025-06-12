«Для меня это все – Россия!»: в Казани у «Чаши» ярко празднуют День России

У Центра семьи «Казан» сегодня, 12 июня, развернулось грандиозное празднование Дня России, собравшее тысячи казанцев и гостей города. С 15:30 на площадке у знаменитой «Чаши» звучат патриотические и популярные хиты и работают развлекательные площадки, а завершится праздник сегодня красочным салютом в 22:00.

Праздник начался с масштабной программы для детей и взрослых: малыши с удовольствием разрисовывали лица аквагримом и катались на аттракционах, пока их родители участвовали в исторических квестах и творческих мастер-классах по народным промыслам.

«Сегодня мы отмечаем один из самых главных государственных праздников нашей страны! День, символизирующий единство и сплоченность нашего многонационального народа, нашу гордость за великую историю и богатую культуру нашей России. Поздравляем всех россиян с этим знаменательным днем!» – открыли мероприятие ведущие праздника Ильнур Фасхутдинов и Марина Михайлова.

Первой на сцену вышла Татьяна Ефремова с песней «Родина внутри», задав тон всему мероприятию. Заслуженные артисты Татарстана Данила Бекшаев и Алексей Шадварин исполнили легендарную «Позови меня тихо по имени», а затем Бекшаев сольно представил композицию «За Россию!».

Особенностью праздника в этом году стало проведение и подведение итогов первого Республиканского конкурса патриотической песни, организованного Министерством культуры РТ. Как отметили ведущие, конкурс стал важной частью патриотического воспитания и поддержки участников специальной военной операции.

«Для нас это очень ответственно, очень волнительно, потому что ребята занимаются творчеством, находят в этом свою отдушину, и сегодня они радуют и гостей нашего города. У нас нет победителей, у нас нет побежденных, потому что каждый из тех, кто заявился на конкурс, найдет обязательно поддержку со стороны Министерства культуры Республики Татарстан. Я желаю, чтобы сегодняшний праздник остался в сердцах каждого, кто здесь присутствует», –поделилась с «Татар-информом» первый заместитель Министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Торжественную церемонию награждения провела Юлия Адгамова. В номинации «Лучший текст» победила Галина Сальцина, «Лучшая музыка» – Рамиль Саляхов (участник СВО), «Лучшее исполнение» – Лилия Мантова, а «Лучшей песней» признана композиция Олега Водянова.

Выступление коллектива «Добробат» и ВИА «Волга-Волга» на концерте не оставило равнодушным никого. Автор проекта и художественный руководитель группы «Добробат» Валерий Чамрин поделился своей историей и отношением к празднику Дня России.

«Этот праздник для меня и для нашей группы очень значимый, потому что все, что сейчас происходит, связано с тем, что наши бойцы защищают нашу родину. И поэтому праздник нашей страны – это прежде всего праздник тех, кто сейчас на передовой, у меня у самого сын там сейчас находится. 22 июня нашей группе исполняется год! Поем мы только свои песни, пишет у нас их наш солист Иван Хомяков, доброволец», – отметил музыкант Чамрин.

Кульминацией программы у «Чаши» стало выступление государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой и хора волонтерского движения женщин СВО «Никто кроме нас». Их исполнение песни «Родина» подчеркнуло главную идею конкурса – единство фронта и тыла.

«Для меня этот праздник очень личный, потому что Россию можно тоже любить по-разному. Можно на митингах кричать, а можно искать песни о России и петь их. Мое отношение к моей родине – это мое отношение к моим близким, к моим детям, к моей семье и родителям. Для меня это все – Россия! И неважно, стою я на Красной Площади в Москве или со своими родственниками за столом, пою песню» – рассказала о своем отношении к празднику руководитель и дирижер камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

Концерт завершился исполнением песни «Вперед, Россия!» сводным коллективом участников, после чего праздничная программа продолжилась выступлениями звезд татарской эстрады. Татарскую эстраду представили заслуженный артист республики Артур Исламов и солисты Казанской филармонии.

Ожидается особый аншлаг на молодежной вечерней программе с участием групп «Каспий», «Отпетые мошенники» и популярного исполнителя Марселя.

В 22:00 небо над акваторией реки Казанки озарится праздничным салютом. Лучшие виды на фейерверк откроются с набережной и прилегающих территорий.

Фото и видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»