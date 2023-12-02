«Для меня это важно»: Алина Загитова поблагодарила руководство Татарстана за поддержку

Слова благодарности руководству Республики Татарстан выразила олимпийская чемпионка Алина Загитова за поддержку ее инициатив по продвижению фигурного катания.

«Хочу выразить огромную благодарность всему руководству Татарстана за то, что поддержали мою инициативу, мою идею продвигать фигурное катание. Для меня это важно и считаю, что это на данный момент моя главная миссия», – заявила российская спортсменка на полях форума «Россия», где сегодня стартовал День Республики Татарстан.

Также Загитова обратилась к россиянам с призывом посетить данное мероприятие, в ходе которого можно подробней познакомиться со всем регионами России.

«На самом деле я очень рада быть причастной к этому празднику, к этому огромному мероприятию, это очень важно для нашей страны. Здесь можно посмотреть на все регионы, они просто все в одном месте. Уникальное мероприятие. Всем советую сюда приходить. Особенно на стенды Удмуртии и Татарстана. Вот два самых значимых для меня региона», – отметила спортсменка.