«Для меня это шаг вперед» — Иван Игнатьев прокомментировал переход в «Крылья Советов»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев, на правах аренды перешедший в «Крылья Советов», прокомментировал свой трансфер пресс-службе самарского клуба.

По словам футболиста, переход в «Крылья Советов» из «Рубина» для него — это шаг вперед.

«Я рад подписать контракт с „Крыльями“. Для меня это шаг вперед. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты. Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают „Крылья“. Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», — заявил Игнатьев.

Кроме того, трансфер 23-летнего футболиста прокомментировал и спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

«Иван Игнатьев — молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в „Крыльях“ у него всё получится. Ване есть что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом», — сказал Корниленко.

Футболист перешел в «Рубин» в декабре 2019 года и в течение двух лет в составе казанского клуба забил три гола, все с пенальти.

Ранее стало известно, что в «Рубине» произошла вспышка коронавируса. Клуб отменил контрольный матч против «Сочи».