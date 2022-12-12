«Этот день стал моим личным концом света»: 10 лет назад не стало Владимира Шевчука

Десять лет назад не стало известного татарстанского журналиста Владимира Шевчука. Веселый, жизнерадостный, с прекрасным чувством юмора и тонким чутьем на таланты – таким помнят его друзья и коллеги. Воспоминаниями о Владимире Николаевиче поделились с «Татар-информом» его близкие и коллеги.

Владимир Шевчук с дочерью Полиной Фото: из личного архива Полины Шевчук

«Для меня отец не умер, он просто уехал в длительную командировку»



Полина Шевчук (дочь Владимира Шевчука), редактор агентства «Татар-информ»:

Ту поездку в Египет отец очень ждал, планировал ее заранее. Год из года именно в декабре брал пару недель отпуска, чтобы слетать на море. Говорил, что там ему легче – голова начинает меньше болеть, да и нога практически не беспокоит. Удивительно, но буквально за неделю до отлета он подошел к матери и предложил никуда не лететь. Будто чувствовал, что этот отпуск станет для него последним. Однако билеты было сдавать уже поздно, да и желание отвлечься от сумасшедшего графика и чуть выдохнуть перед Новым годом, можно сказать, определило судьбу путевки.

Родители улетели, а мы стали тихонько собираться в Казань – праздники планировали провести всей семьей. Хорошо помню тот день – 12.12.2012. Еще ажиотаж вокруг этой даты был нешуточный. Календарь Майя, судный день. Конечно, тогда это вызывало лишь снисходительную улыбку. Кто же мог подумать, что 12 декабря станет моим личным концом света…

Утром мне вначале позвонила мама. Сказала, что отец неважно себя чувствует и даже отказался идти на пляж. Решил отлежаться в номере. Да и ежегодное выступление Путина вот-вот должно было начаться. А его отец никогда не пропускал. Через час звонок от папы. Я по голосу поняла, что ему плохо… Помню, он лишь сказал: «Поля, я так не хочу умирать. Мне бы пожить еще немного…» И расплакался. Я стала упрашивать его все бросить и лететь домой. Просила не думать о деньгах, пропущенных днях отпуска, проблемах с покупкой билетов обратно. Убеждала, что это лишь незначительные сложности, но папа меня не слушал – стал успокаивать, сказал, что все хорошо и это лишь минутная слабость. И положил трубку. Тогда я слышала его голос в последний раз.

Владимир Шевчук с женой Ларисой Геннадьевной Фото: из личного архива Полины Шевчук

Помню, как защемило где-то чуть ниже солнечного сплетения… Нехорошо так защемило. Старалась гнать от себя плохие мысли, договаривалась с интуицией, сама с собой, убеждала, что все будет хорошо. Ведь людям свойственно до последнего верить в лучшее. Даже когда буквально кожей чувствуешь, что лучшего – не будет. Но я старалась отвлечься, повезла дочь на балет. В пути первый звонок от мамы… Отец стал задыхаться и потерял сознание. Второй звонок. Мама держится, вызвала скорую, врачи приехали очень быстро. Отец жив. Забрали. Везут. Еще звонок… Снова мама. И я точно знаю, что услышу на том конце. И не хочу отвечать. Но ответить все же надо. Беру трубку и слышу мамин плач вперемешку с криком отчаяния: «Поля, Поля, папы больше нет…»

И тут произошло то, что в фильмах называют стоп-кадром. Когда все вокруг застыло. Жизнь продолжается, но только без тебя. Ощущение нереальности происходящего, что это все с кем-то другим происходит, но точно не со мной. Это чей-то чужой отец умер. Мой ведь не мог, это же МОЙ папа. Такой большой и сильный. Осознание пришло через несколько минут. И с ним даже не боль. Пустота. Гулкая и темная.

Следующие полчаса оказались просто стерты из памяти. Как доехала, поднялась на нужный этаж, открыла дверь – все мимо. Пришла в себя только дома. И тут появилось осознание того, что теперь нужно многое решать – как можно скорее привезти маму в Россию и отца… привезти.

О тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться при перевозке отца из Египта в Казань, рассказывать не хочу. Да и 10 лет прошло, забылось. Помню, как помогали мои друзья, друзья и коллеги отца, руководство «Татмедиа», да и просто те, кто его знал. Помню, как провожали папу в последний путь, сколько людей пришли с ним попрощаться. Помню, какой был страшный мороз в день похорон. Такой, что болели и немели пальцы на руках. И помню трубача на кладбище… который играл Реквием Моцарта.

Отца нет вот уже 10 лет. Но я до сих пор не могу сказать «был». Ведь для меня он не умер, а лишь уехал в очередную длительную командировку…

Шамиль Садыков: «Владимир Николаевич идеально владел слогом, красотой русского слова. Каждый его текст был уникален, неподражаем» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Таких, как он, единицы»

Шамиль Садыков, генеральный директор АО «Татмедиа»:

Таких, как Владимир Николаевич, – единицы. Такие профессионалы появляются раз в 100 лет. Он, я не побоюсь этого слова, гигант журналистики. Рядом с ним в профессиональном плане мы выглядим как карлики.

Владимир Николаевич идеально владел слогом, красотой русского слова. Каждый его текст был уникален, неподражаем. Во всем – от маленьких новостных заметок до развернутых аналитических текстов – чувствовалась рука настоящего профессионала, болеющего за свое дело.

Чем бы он ни занимался, будь то работа в редакции или на телевидении, все делал на 200 процентов, с полной самоотдачей. В начале нулевых именно Владимир Николаевич рискнул и стал первым, кто «запустил» в республике интернет-журналистику, возглавив тогда первое электронное издание Intertat.

«Чем бы он ни занимался, будь то работа в редакции или на телевидении, все делал на 200%, с полной самоотдачей» Фото: из личного архива Полины Шевчук

Помню, как я пригласил его на телевидение – вести программу «Тема». Популярность пришла молниеносно. И так узнаваемая личность, он стал буквально героем республики. К нему обращались за помощью. И он помогал. Всем! Такого большого и отзывчивого сердца не было ни у одного журналиста того времени. И, пожалуй, уже не будет.

Я всегда поражался его эрудиции, вовлеченности в профессию, тонкому чувству юмора, которое никогда не граничило с пошлостью, страстью к коллекционированию. Умнейший человек, один из самых интересных собеседников. Я горд и счастлив, что мог называть Владимира Николаевича другом!

Говорят, что незаменимых не бывает. Но Владимир Шевчук стал для друзей, коллег, семьи и в целом журналистики незаменимым. Нам всем его очень не хватает.

Ринат Билалов: «Все, кто знал Шевчука, поражались его огромному интеллекту, таланту и багажу знаний, а также невероятной порядочности» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Уход Шевчука – огромная потеря для журналистики»

Ринат Билалов, главный редактор агентства «Татар-информ»:

С Владимиром Николаевичем мне не довелось работать в одном коллективе. Но все же мне посчастливилось быть с ним знакомым. Все, кто знал Шевчука, поражались его огромному интеллекту, таланту и багажу знаний, а также невероятной порядочности. Он был неравнодушным, очень коммуникабельным, к нему тянулись люди. Куда бы ни приходил Шевчук, он везде был в центре внимания. Никогда не был высокомерен – наравне общался как с обычным рядовым горожанином, так и с представителями власти.

Запомнилось одна из ситуаций на пресс-конференции в Казанском Кремле. Только мероприятие закончилось, все приглашенные и журналисты стали потихоньку расходиться, неспешно одеваются в гардеробе, а Владимир Николаевич в это время, не теряя ни секунды, по телефону надиктовывает в редакцию новость. И не какую-то сырую заготовку, а абсолютно продуманную, готовую новость. Он был профессионалом с большой буквы. У него хотелось учиться.

«Уход Владимира Шевчука – огромная потеря для журналистики. Он слишком рано ушел и многого не успел сделать для развития СМИ» Фото: из личного архива Полины Шевчук

У Владимира Николаевича было удивительно тонкое чувство юмора, хорошая добрая ирония. При любой ситуации, даже сложной и неприятной, старался разрядить обстановку, всегда держал высокую марку ЖУРНАЛИСТА.

Я уверен, что уход Владимира Шевчука – огромная потеря для журналистики. Он слишком рано ушел и многого не успел сделать для развития СМИ. Я встречаю множество людей, которые так или иначе с ним взаимодействовали, – и журналисты, и руководители, и политики. Многие из них считают Владимира Шевчука своим другом и учителем.



Наталья Спиридонова: «Одна из особенных черт характера Владимира Николаевича – это невероятная отзывчивость. От всего своего большого сердца он заботился о сотрудниках» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне посчастливилось работать и дружить с Владимиром Шевчуком»

Наталья Спиридонова, журналист:

С Владимиром Шевчуком мы знакомы очень давно, еще со времен газеты «Комсомолец Татарии». Там, в редакции, он был для коллектива не просто «главным», он был отцом. С прекрасным, порой колким чувством юмора, улыбчивый, громкий – он заполнял собой все пространство. И к нему тянулись. Ненавидел дилетантство и равнодушие. Ведь Володя был не просто профессионалом, он стремился сделать конкурентную качественную журналистику! И у него это получилось.

Еще одна из особенных черт характера Владимира Николаевича – это невероятная отзывчивость. От всего своего большого сердца он заботился о сотрудниках. Кто бы что ни попросил – Шевчук лишь говорил: «Сделаем». И делал! Доставал во времена дефицита мебель, диктофоны в редакцию, даже выбивал сотрудникам квартиры.

«Владимир Николаевич – светлый, яркий, веселый, отец журналистов» Фото: из личного архива Полины Шевчук

Помню, у меня сильно заболела мама. Попасть на прием к профессору было нереально. И я обратилась к Шевчуку. Он выслушал меня. Чуть подумал и сказал: «Я договорюсь». Буквально пара дней, и я узнаю, что моя мама записана на прием к ведущему онкологу Татарстана Владимиру Муравьеву. Попасть к нему – это была большая удача. Выяснилось, что Шевчук попросил его о приеме. И тот согласился. Даже вышел для нас на день раньше из отпуска. Такие поступки очень характеризуют человека.

Вспомнила еще один случай. Тогда вместе с Шевчуком работали в газете «Время и деньги». У одного из коллег был день рождения, и мы нашим творческим коллективом придумали поздравительные частушки. Придумать-придумали, а петь стесняемся. И вот приходит Шевчук. Берет записи наши, быстро просматривает и говорит: «Ну так я спою». Ну а если Шевчук поет, так и мы все споем. Так каждый четверостишье прочитал.

Вот из этих, казалось бы, мелочей, «складывался» Владимир Николаевич – светлый, яркий, веселый, отец журналистов. Мне посчастливилось работать и дружить с ним! Его очень не хватает… как не хватает сейчас в журналистике таких сильных, ярких и талантливых…

Елена Рощупкина: «Владимира Николаевича Шевчука я запомнила как очень радушного, веселого человека, он часто рассказывал байки и анекдоты. При этом он был строгим, но справедливым» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я благодарна Владимиру Шевчуку за бесценный опыт»

Елена Рощупкина, редактор экономического отдела агентства «Татар-информ»:

– Для меня Владимир Николаевич один из главных учителей в жизни. Я оказалась под его крылом в 2002 году, когда запускалось онлайн-издание Intertat, главным редактором которого был Шевчук. Это был прорывной проект – подобного на рынке медиа в Татарстане не было. Помню, как готовились к открытию сайта: нарабатывали темы, оттачивали технические вопросы и с успехом его запустили.

Владимир Николаевич собрал молодую команду, многие пришли из печатной прессы, но мало кто работал именно в информационной среде. У него же был огромный опыт работы в журналистике. До Intertat он возглавлял Поволжское бюро одного из крупнейших информационных агентств страны: АПН – РИА «Новости». Владимир Николаевич учил нас «видеть» новости и писать их, причем по федеральным стандартам. Он часто лично редактировал новости, объяснял, как лучше подать ту или иную информацию, и уделял время каждому, кто хотел научиться писать.

Владимира Николаевича Шевчука я запомнила как очень радушного, веселого человека, он часто рассказывал байки и анекдоты. При этом он был строгим, но справедливым.

Для многих сотрудников работа в Intertat под руководством Шевчука стала значимым этапом в карьере, некоторые продолжили работу в федеральных изданиях, в том числе я – меня пригласили на работу в информационное агентство «Интерфакс» собственным корреспондентом, где с 2006 года проработала следующие 14 лет. К слову, я до сих пор бережно храню удостоверение Intertat.ru, очень благодарна редакции и Владимиру Николаевичу за бесценный опыт.

