Для матерей и жен участников СВО в Нижнекамске устроили фуршет и концерт

В Нижнекамске в преддверии Международного женского дня поздравили жен мобилизованных и их мам, а также родственников участников военных конфликтов в Афганистане и Чечне. Всего на фуршет и концерт пригласили 300 человек.

Праздничное мероприятие прошло в театральном комплексе «Джалиль». Участие в нем принял глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Муллин выразил слова благодарности женщинам, которые сегодня ждут своих героев.

«В такой добрый праздник хочется, чтобы рядом был тот, кто защищает не только нашу страну, но и вас. Но надо понимать, что ребята, которые сегодня находятся в зоне СВО, стоят на страже нашего будущего, на страже нашей страны, за что им огромное спасибо! Сила ребят — это во многом ваша заслуга. Объединив наши усилия, мы обязательно приблизим тот день, когда наши ребята вернутся домой с победой», — сказал он.

Каждая участница мероприятия получила в подарок цветы. Жены участников СВО также посмотрели спектакль «Осторожно, женщины».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.