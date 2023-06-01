Для маршрута Казань — Екатеринбург в РТ установили четвертый асфальтобетонный завод

В Татарстане для создания маршрута Казань — Екатеринбург установили четвертый асфальтобетонный завод из пяти. Он будет поставлять смесь на участки реконструкции трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Первый пробный асфальтобетон на нем планируется выпустить в июле. Всего в этом дорожно-строительном сезоне заводом будет изготовлено около 100 тыс. тонн смеси, которую уложат на участках с 1120 по 1167 км трассы М7», — отметили в ведомстве.

Шестифракционный асфальтобетонный завод российского производства расположен в строительном городке возле деревни Степановка Мензелинского района. Его мощность — до 160 тонн смеси в час.

Еще три завода производят до 240 тонн асфальтобетона в час. Два завода, расположенные возле сел Шингальчи и Бурды, обеспечат поставку смеси на обход Нижнекамска и Набережных Челнов — от моста через Каму до выхода дороги на трассу М7 за Набережными Челнами. Третий завод у села Кузембетьево также будет выпускать смесь для участков реконструкции М7.

Пятый асфальтобетонный завод запустят в июле. Он будет готовить смесь для первого этапа обхода от автодороги М7 до правобережных подходов к мосту через Каму. Всего в этом году на заводах выпустят более миллиона тонн асфальтобетонной смеси.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В этом дорожно-строительном сезоне на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов планируется уложить два слоя асфальтобетона на 58 км автодороги, для этого потребуется около 600 тыс. тонн смеси.

Укладка асфальтобетона на участках реконструкции трассы М7 начнется уже в первой половине июня. В этом дорожно-строительном сезоне дорожники уложат 400 тыс. тонн смеси на отрезках протяженностью 51 км.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км, из которых почти 300 км пройдут по Татарстану.